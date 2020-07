“Mio figlio Louis ha un problema” la confessione di Kate Middleton | VIDEO

La Duchessa di Cambridge durante un’intervista con la BBC ha raccontato un problema attuale del piccolo Louis.

Unimamme, in questi ultimi mesi tutti i nostri piccoli hanno dovuto affrontare molti cambiamenti e adeguarsi a situazioni inusuali, cosa che su 6 bimbi su 10 ha causato problemi, come testimoniato da un recente studio. La Duchessa di Cambridge ha voluto condividere un “problema” molto attuale del suo ultimo figlio: Louis, che ora ha 2 anni

Il piccolo Louis di Cambridge affronta le nuove regole imposte dalla Covid – 19



Martedì 14 luglio la Duchessa di Cambridge è apparsa nel programma BBC Breakfast per incontrare genitori e figli e discutere una nuoa iniziativa online chiamata Tony Happy People (piccole persone felici). L’iniziativa di cui è promotrice Kate Middleton mira a ridurre il divario linguistico tra i bambini sotto i 5 anni nel Regno Unito. Infatti 1/4 dei bambini sotto questa età non raggiunge il livello di sviluppo letterario richiesto quando cominciano la scuola. A questo proposito vi diamo alcuni consigli su come stimolare il linguaggio nei bambini. A ogni modo, durante l’incontro la Duchessa di Cambridge ha parlato, ovviamente, anche dei figli e del piccolo Louis, in particolare.

Louis, lo ricordiamo, è l’ultimo nato dei piccoli Cambridge che vanno appunto da 8 anni di George ai 2 di Louis. La sua mamma ha raccontato che il piccolino ha problemi con il distanziamento sociale. “Louis non comprende il distanziamento sociale. Esce e vuole coccolare e abbracciare qualsiasi cosa, particolarmente ogni bambino più piccolo di lui”. Kate ha parlato anche dell’appetito dei figli durante la chiusura. “I miei figli hanno fosse senza fondo, mi sento come una macchina che deve dare cibo costantemente“.

Unimamme, il problema di far rispettare il distanziamento sociale ai bimbi più piccoli è piuttosto sentito, voi riuscite a farlo rispettare?

A ogni modo questa è la prova che Louis è un bimbo molto affettuoso e sua mamma dovrebbe esserne orgogliosa. Cosa ne pensate di quanto raccontato da Kate nella sua intervista riportata sul Mirror?