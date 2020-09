William e Kate festeggiano il ritorno a scuola dei figli | FOTO

George e Charlotte di Cambridge si preparano a tornare scuola come tanti altri bambini della loro età.

Nel Regno Unito le scuole hanno riaperto i battenti e anche i piccoli George di Charlotte, figli dei duchi di Calbridge si accingono a tornare dietro ai banchi.

George e Charlotte di Cambridge: rientro a scuola

George, con i suoi 7 anni è al suo terzo anno presso la Thomas’s Battersea della capitale, mentre la sorellina Charlotte, di 5 anni, è al secondo anno.

Durante i mesi di lockdown William e Kate, come tanti altri genitori in tutto il mondo, hanno cercato di seguire i figli dal punto di vista dell’istruzione. William in particolare, ha avuto problemi, soprattutto con la matematica, tanto da dichiarare che la moglie era molto più brava e paziente di lui.

Kate aveva addirittura continuato a fare lezioni ai bambini saltando completamente le vacanze di Pasqua e per questo si era anche sentita un po’ in colpa. A ogni modo anche il principe e la sua consorte hanno dovuto impegnarsi per riempire le lunghe giornate trascorse in casa.

A rimarcare quanto detto il principe ha aggiunto: “Cinque mesi. È stato meraviglioso… ma sono stati cinque lunghi mesi”. Per il momento non sono ancora state postate foto ufficiali, quindi non sappiamo sei George e Charlotte siano effettivamente tornati nella loro scuola, ma è probabile che se le cose non stanno così i piccoli siano comunque prossimi al rientro. George, che è al terzo anno potrà entrare a far parte del coro o della squadra di calcio della scuola, attività che gli piace molto. Pare che quest’anno verrà organizzata una gara di sci di fondo e chissà se il principino parteciperà.

La sorellina Charlotte, invece potrà indossare una divisa invernale o estiva e dovrà portare un kit di educazione fisica, un grembiule per fare arte e scarpe da ballo.

Unimamme, voi siete d’accordo con William e quanto è stato riportato su Yahoo?

