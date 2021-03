Mamme Vip e Dad: le più famose alle prese con la didattica a distanza

Il ritorno alla Didattica a Distanza non è un problema solo delle “mamme comuni”: ecco le Mamme Vip più famose alle prese con la Dad!

Da questa settimana, la maggior parte degli alunni in Italia tornerà alla didattica a distanza: nonostante molti abbiano già abbandonati i banchi da tempo, molti ancora avevano continuato la didattica in presenza. Questa alternativa ha permesso, di sicuro, a milioni di bambini di continuare la scuola in modo molto più sicuro ma ha messo in difficoltà molti genitori.

La didattica a distanza, infatti, richiede un notevole impegno non solo da parte degli studenti, ma anche dei genitori che, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, non possono non vigilare. Molti di questi genitori, infatti, sono constretti a chiedere congedi e a restare a casa pur di non lasciare i propri figli piccoli da soli.

Un problema che ha suscitato molte polemiche, ma non solo: molte mamme, infatti, hanno sollevato il problema della socialità che è una componente fondamentale per la crescita e lo sviluppo di bambini e ragazzini e che, in questo periodo, è venuta completamente meno.

Non solo mamme comuni, quindi: ecco come le mamme vip hanno affrontato il ritorno della Dad!

Mamme Vip e Dad: come le più famose hanno affrontato la questione

La scorsa settimana il video pubblicato da Michelle Hunziker aveva fatto molto discutere: nelle riprese, le sue due piccole Celeste e Sole che, con l’innocenza che solo i bambini sanno avere, hanno raccontato la didattica a distanza dal loro punto di vista. Le due bimbe si rivolgono alla mamma per problemi di connessione e per avere aiuto con i compiti: una routine da mamma normale!

La Hunziker, tuttavia, non è l’unica delle mamme più famose ad aver parlato della didattica a distanza. La famosa conduttrice Alessia Marcuzzi, nelle sue stories di Instagram ha lanciato un appello alle altre mamme: “Mamme, chiudete i microfoni dei pc, altrimenti le maestre escono pazze!“, ha chiesto la mamma della piccola Mia di 9 anni.

Fortunata è, invece, Elena Santarelli mamma di due bambini: Greta e Giacomo. La donna può contare sull’aiuto del marito Bernando Corradi: mentre lei si occupa della piccola Greta, il marito può seguire le lezioni di Giacomo. Anche la giovane Micol Olivieri può contare sull’aiuto del marito: l’ex Alice de I Cesaroni si è detta soddisfatta di come sta procedendo con la Dad e anche la piccola Arya ha confermato!

I figli di Lady Facchinetti, invece, hanno regalato ai fan momenti di grande ilarità. I bambini, già protagonisti di una serie tv insieme ai genitori, sono alle prese con la didattica a distanza e il tutto è stato testimoniato dalla mamma Wilma che ha aggiunto: “Homeschooling is fun!”. Tranne per il piccolo Leone che, annoiato, non vede l’ora che finiscano le lezioni, tanto da seguirle in piedi!

