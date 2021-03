Il 19 marzo è l’onomastico di chi si chiama Giuseppe. Scopriamo insieme l’origine del nome e la vita del santo ricordato oggi, papà di Gesù.

Il nome Giuseppe deriva dall’ebraico Yoseph o Josef e significa “accresciuto da Dio” o “Dio aggiunga (in famiglia)” ed è uno dei nomi maschili più diffusi in Italia.

Tra le varianti troviamo:

Bepi,

Beppe,

Pinuccio,

Geppe,

Geppino,

Peppe,

Peppino,

Pino.

I simboli associati sono:

Numero fortunato: 1

Colore: Rosso

Pietra: Rubino

Metallo: Ferro

Santo del giorno: San Giuseppe

Giuseppe, marito di Maria e padre putativo di Gesù, è discendente della casa di Davide ed è conosciuto come falegname o carpentiere.

La tradizione lo chiama padre putativo perché puta in latino vuol dire “credo”, quindi è “colui creduto” padre di Gesù, figlio di Dio e concepito da Maria per intervento dello Spirito Santo.

Secondo il Nuovo Testamento Giuseppe, promesso sposo di Maria, alla notizia della gravidanza inizialmente pensa di ripudiarla ma poi, dopo l’apparizione di un angelo, accetta di sposarla e di riconoscere legalmente Gesù come suo figlio.

In base a quanto riportato nelle Sacre Scritture Giuseppe rimane sempre accanto a Gesù tutta la vita, dalla culla alla morte, spirando tra le sue braccia. Per questo motivo è venerato anche come patrono della buona morte.

Intorno alla sua figura abbiamo molte informazioni tratte dai vangeli apocrifi, anche se alcune personalità come San Agostino e San Girolamo ne hanno preso le distanze.

Si narra ad esempio che il bastone secco che lo accompagnava divenne improvvisamente fiorito, come segno divino, quando era in lotta con altri pretendenti per sposare Maria.

Oltre ad essere patrono della buona morte, San Giuseppe è anche:

patrono della famiglia , in quanto “sublime modello di vigilanza e provvidenza”

, in quanto “sublime modello di vigilanza e provvidenza” patrono della Chiesa universale, avendo guidato e custodito la Sacra Famiglia.

La tradizione, inoltre, vuole inoltre che sia protettore in maniera specifica di:

orfani

donne nubili

falegnami,

ebanisti

carpentieri,

pionieri,

senzatetto.

Diverse le reliquie sparse, ma nessuna del suo corpo:

nella chiesa di Notre-Dame di Parigi ci sarebbero gli anelli di fidanzamento , il suo e quello di Maria;

, il suo e quello di Maria; Perugia possederebbe il suo anello nuziale ;

; nella chiesa parigina dei Foglianti si troverebbero i frammenti di una sua cintura ,

, ad Aquisgrana si espongono le fasce o calzari che avrebbero avvolto le sue gambe

che avrebbero avvolto le sue gambe i camaldolesi della chiesa di S. Maria degli Angeli in Firenze dichiarano di essere in possesso del suo bastone.

LEGGI ANCHE: NOMI MASCHILI PER BAMBINI CON LA G, I PIU’ BELLI E SIGNIFICATIVI

Insomma, unimamme, conoscevate tutte queste notizie su San Giuseppe?