Papà di figlie femmine: 10 cose da sapere per renderla felice

Ecco le 10 cose che i papà di figlie femmine dovrebbero sapere sull’importanza del loro ruolo.

Essere un buon padre non è sempre facile, se poi si hanno delle figlie femmine la faccenda si complica: infatti la figura paterna per una bambina ha un ruolo centrale nella sua crescita e sarà una figura di riferimento per tutta la vita nel suo modo di percepire il mondo maschile. È molto importante quindi che il padre riesca a sviluppare una relazione positiva con la propria figlia in modo da aiutarla a crescere serena e sicura di sé.

LEGGI ANCHE —> LE FIGLIE FEMMINE SONO MERAVIGLIOSE, ECCO LE PROVE | VIDEO

Il rapporto tra padre e figlia è un rapporto complesso, soprattutto nel momento in cui la bambina non è più una bambina ma comincia a diventare una donna. Spesso in questo periodo il legame tra padre e figlia diventa conflittuale: i padri infatti non sempre riescono accettare i cambiamenti delle figlie, temono di perdere il rapporto così speciale che hanno costruito con loro.

10 cose da sapere se hai una figlia femmina

Ecco l’elenco di cose di cui un padre figlie femmine dovrebbe tenere conto per crescerle felici e pronte ad affrontare con gioia la vita:

una figlia ha bisogno di sentirsi amata: sicuramente commetterà degli errori, ma per questo motivo non deve mai dubitare del vostro amore. Ogni volta che potete ditele che che l’amate e che ha in noi, ogni volta che ne sente il bisogno, una persona pronta ad ascoltarla, a sorreggerla e ad affiancarla. dialogate con lei, senza imporre le vostre idee. Così migliorerete la vostra intesa. dedicatele del tempo speciale, esclusivo, niente telefonini o lavoro, siate presenti nella sua vita. Solo così si sentirà speciale. Incoraggiatela: le bambine fin da piccola cercano sempre l’approvazione paterna, ne ha bisogno per l’autostima. Fatele capire che deve difendere le sue idee sempre nel rispetto delle idee altrui. Siate un esempio come uomo perché probabilmente sceglierà un uomo che vi somiglia: il suo primo fidanzato assomiglierà alla persona di sesso maschile che più ammira. Trattate la madre sempre con rispetto e create una relazione paritaria: in questo modo un giorno sarà in grado di difendersi dagli uomini che non la trattano con rispetto e che non la meritano. Fatele capire che quello che ha dentro è più importante dell’aspetto fisico e che ciò che un giorno la renderà davvero felice sarà la sua grinta, la sua autostima e l’andare incontro agli altri. Create momenti da ricordare: coltivate passioni comuni, routine da vivere insieme e riti da celebrare. A distanza di anni rivedere una vecchia foto rievoca quel momento felice e lo rende presente. Non siate troppo permissivi: spesso accade che i padri idealizzino le proprie file consentendogli di fare tutto ma è importante stabilire delle regole e dei confini e che il mondo non gira intorno a loro. Imparate i suoi gusti, anche quelli musicali, e siate curiosi verso la sua mente, entrate nel suo mondo e fatele capire che per voi è importante quello che prova. Ogni tanto potete fare qualcosa che a lei piace insieme. Mostratele che gli uomini sono gentili e non ignorano il mondo delle donne. Non esistono temi prettamente femminili o maschili. Bisogna solo trovare il giusto approccio. Riconoscete i vostri errori: quando si sbaglia è buona cosa ammettere i proprio errori, mettendo da parte il proprio orgoglio e chiedendo scusa. Un bravo papà è colui che ammette di non essere un perfetto papà ma che si impegna al massimo delle sue capacità a diventarlo.

LEGGI ANCHE —> IL CERVELLO DEI PAPA’ E’ PIU’ ATTENTO AI BISOGNI DELLE FIGLIE

LEGGI ANCHE —> LE FIGLIE (PIU’ DI OGNI ALTRA DONNA) CAMBIANO GLI UOMINI, LO DICE LA SCIENZA

Care unimamme siete d’accordo con queste riflessioni?