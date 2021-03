Il 21 marzo ricorre l’onomastico di chi si chiama Benedetta. Scopriamo insieme il significato del nome e la vita della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal verbo “benedicere“, quindi significa colei che “augura del bene“.

Chi si chiama Benedetta è spesso una persona perfezionista, intuitiva e che ha bisogno di essere incoraggiata. Molto divertente, anche se introversa.

Varianti del nome:

Benni

Betta

Simboli associati al nome

numero fortunato: 2

colore: arancio

pietra: diamante

metallo: argento

Santo del giorno: Santa Benedetta Cambiagio Frassinello

Il 21 marzo si festeggia Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, una religiosa italiana divenuta santa in epoca recente.

Benedetta nasce a Langasco il 2 ottobre 1791, nell’entroterra genovese, da una famiglia di contadini con 7 figli.

All’età di 13 anni si trasferisce con la famiglia a Pavia ed inizia a desiderare di vita religiosa.

A 25 anni però accetta di sposarsi, per motivi familiari, con un operaio, Giovan Battista Frassinello. I due non riescono ad avere figli per anni, e dopo aver curato la sorella più grande di lei malata di cancro, la donna riesce a convincere il marito a consacrarsi entrambi a Dio, e di vivere come fratello e sorella.

Il marito entra come laico tra i Somaschi, mentre lei si dedica alle fanciulle povere, girando per le case mendicando per aiutarle.

Nel 1827 fonda la prima scuola popolare e poi dà avvio alla Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Provvidenza, che ancora oggi continuano la loro opera cristiana nel mondo. In questo suo lavoro viene affiancata dal marito.

Nel 1838 deve però lasciare Pavia perché duramente attaccata anche dai preti. Si trasferisce a Ronco Scrivia, paese d’origine del marito. Qui ricostituisce una scuola con suore-insegnanti, le Benedettine della Provvidenza.

Benedetta muore a Ronco Scrivia il 21 marzo 1858.

Questa donna, dopo la sua beatificazione avvenuta il 10 maggio del 1987, viene canonizzata il 19 maggio del 2002 da Papa Wojtyla.

Care unimamme, che ne pensate della storia di questa Santa dei nostri tempi? Vi ha convinto questo nome?