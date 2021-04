Il 7 aprile è l’onomastico di chi si chiama Giovanni. Scopriamo il significato del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dell’ebraico e significa “Dio ha avuto misericordia” o “dono del Signore” e nel passato veniva dato ai figli lungamente attesi.

La persona che si chiama è molto simpatico e socievole, ma lunatico.

Varianti del nome:

Gino

Gianni

Nanni

Giannetto

Vanni

Ivano

Simboli associati al nome:

colore: giallo

metallo: oro

numero fortunato: 5

pietra: topazio

Santo del giorno: oggi è San Giovanni Battista De La Salle

Il 7 aprile si celebra la vita di San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote e pedagogista.

Giovanni nasce a Reims in Francia il 30 aprile del 1651 in una famiglia nobile numerosa, primogenito di 10 figli.

Si laurea in lettere e filosofia e diventa sacerdote a 26 anni nel 1678. Due anni dopo prende anche il dottorato in teologia.

Fonda scuole parrocchiali gratuite per bambini poveri a Reims. Conosce e collabora Adriano Nyel in attività legate all’istruzione popolare e nelle scuole. Notando che i maestri non erano motivati o competenti decide di dedicarsi a loro, formandoli e riorganizzando le lezioni. Abolisce il latino e li convince ad utilizzare come lingua ufficiale il francese.

Nel 1680 nasce la comunità dei “Fratelli delle Scuole Cristiane“, prima congregazione laica, nelle quali i maestri in genere non sono sacerdoti perché Giovanni li vuole vicini al mondo, ma dedicati agli studenti. Viene molto contrastato dall’alto clero ma non si arrende e apre diverse scuole per adulti, per maestri, per ragazzi di strada, per i carcerati.

Scrive diversi libri sull’educazione e trattati per insegnanti e studenti.

Muore a Saint-Yon, presso Rouen, il 7 aprile del 1719, lasciando ben 23 case e 10 mila allievi. Per il suo funerale giungono 30 mila persone.

Viene canonizzato da Papa Leone XIII nell’anno 1900.

Dal 1950 è patrono degli insegnanti e degli educatori.

Unimamme conoscevate la vita di questo santo? Vi piace il nome?