Il nome deriva dal latino Damianus, e secondo alcune fonti l’origine è Damia, la divinità greca della fertilità per cui Damiano significherebbe “devoto a Damia” o “discendente di Damia”. Altre fonti lo associano al verbo greco damao che vuol dire “domare”, “sottomettere”, da cui deriva anche il termine Damaso, ovvero “domatore”. Altre ancora, invece, lo riconducono al termine greco damos cioè “gente”, quindi “uomo del popolo”.

Chi porta questo nome è ambizioso e molto attento a ciò che lo circonda.

Varianti del nome:

Addamiano

I simboli associati al nome sono:

colore: rosso

metallo: oro

numero fortunato: 1

pietra: rubino

Santo del giorno: San Damiano

Il 15 aprile, si festeggia San Damiano de Veuster, missionario fiammingo appartenente alla Congregazione dei Sacri Cuori (Picpus), conosciuto anche come Padre Damien.

Damiano, al secolo Jozef, nasce il 3 gennaio 1840, a Tremelo da umili contadini che, dopo le scuole primarie, lo mandano a Braine-le-Comte per poter imparare la lingua francese.

Seguendo le orme di uno dei suoi fratelli entra nel noviziato della Congregazione dei Sacri Cuori a Lovanio, assumendo il nome di Damiano. Qui dopo i suoi studi teologici e filosofici a Parigi, prende i voti perpetui il 7 ottobre 1860 e diventa missionario per rendere realtà uno dei sogni irrealizzati del fratello.

Nel marzo del 1864 padre Damiano arriva a Honolulu, Hawaii, dove svolge la sua prima missione e dove è ordinato sacerdote il 24 maggio dello stesso anno. Il paese è molto provato dal punto di vista sanitario perché commercianti e marinai stranieri hanno introdotto numerose nuove malattie, quali l’influenza, la sifilide e la lebbra che miete migliaia di vite.

Il Re, per cercare di ridurre l’epidemia, relega i lebbrosi del regno in alcune colonie situate nel nord dell’isola di Molokai e qui Padre Damiano chiede di essere trasferito. È il 1870 e Damiano assume il ruolo di prete e medico dei lebbrosi.

Al suo arrivo sull’isola di Molokai rimane sconvolto: donne e bambini costretti a prostituirsi, malati non curati e morti senza sepoltura.

Padre Damiano si rimbocca le maniche e prende provvedimenti. Per prima cosa costruisce una chiesa e crea la parrocchia di Santa Filomena. Essendo anche medico, cura ulcere, costruisce case e letti per i bisognosi, costruisce bare e scava tombe per una dignitosa sepoltura dei defunti.

Se fino a quel momento la colonia di Kalaupapa era considerata una “colonia di morte” con il suo arrivo tutto cambia. È grazie a lui, infatti, che vengono create delle leggi per regolare la vita comune. Sotto la sua direzione vengono costruite capanne e case decorose, scuole e fattorie, cappelle, un orfanotrofio, refettori e dormitori.

Il Re Kalakaua delle Hawaii, viste le sue opere, nomina padre Damiano Commendatore dell’Ordine reale di Kalakaua I.

La figlia del re, la principessa Liliʻuokalani, dopo aver visitato la colonia divulga i meriti di Padre Damiano e la sua voce ha larga eco, infatti la sua fama, ben presto, si diffonde in Europa, negli Stat Uniti e ovunque tanto che anche i protestanti americani e la Chiesa d’Inghilterra elargiscono sostanziose somme di denaro destinate alle opere del missionario.

Nel 1884 Padre Damiano si ammala di lebbra ma continua le sue opere per altri anni, fino al 1889 quando muore all’età di 48 anni, il 15 aprile.

Viene seppellito prima a Molokai fino al 1936 quando il suo corpo è trasferito a Lovanio, in Belgio, vicino al villaggio di nascita.

Anche il Mahatma Gandhi cita Damiano come fonte di ispirazione scrivendo “pochi possono essere paragonati a Padre Damiano di Molokai”.

Padre Damiano è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 giugno 1995 e l’11 ottobre 2009 papa Benedetto XVI lo ha canonizzato.

San Damiano è patrono di:

medici,

parrucchieri,

barbieri,

farmacisti,

chirurghi

dentisti.

