Il 16 aprile è l’onomastico di chi si chiama Bernadette. Scopriamo il significato del nome e la vita della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal germanico “ber” che vuol dire orso e “hard” che vuol dire valoroso, quindi significa “forte come un orso”.

Chi porta questo nome ha un carattere forte e agguerrito.

Varianti del nome:

Bernardetta

Bernarda

Simboli associati:

colore: viola

metallo: mercurio

Numero fortunato: 8

pietra: coralina

Santa del giorno: Bernadette Soubirous

Il 16 aprile si ricorda la vita di Santa Bernadette Soubirous, vergine.

Protettrice:degli ammalati

Maria Bernarda, questo il vero nome, nasce a Lourdes, nella Francia meridionale, il 7 gennaio 1844 in una famiglia povera: il papà è un mugnaio ridotto in miseria.

Un giorno, con la sorella e un’amica, va alla ricerca di legna da ardere. Arrivate alla Rupe di Massabielle, vicino al fiume nei pressi di una grotta, la sorella e l’amica entrano nell’acqua mentre Bernadette, già delicata di salute, rimane da sola. E’ qui che le appare per la prima volta una “Signora vestita di Bianco“. E’ l’11 febbraio del 1858 e Bernadette ha solo 14 anni. Alla vista della donna Bernadette si inginocchia e inizia a pregare il Rosario, che porta sempre con lei. Alla fine, senza proferire parole, la Vergine sparisce e lo fa per 17 volte.

Solo il 25 marzo la “Signora” le rivela la sua identità: “Io sono l’Immacolata Concezione“. Questa risposta non dice molto però a Bernadette e a chi lei lo racconta, perché non sapeva che solo 4 anni prima Papa Pio IX aveva proclamato l’Immacolata concezione di Maria come un dogma, ossia una verità della fede cattolica: Maria è l’unico essere umano nato senza il Peccato originale.

Bernadette lo racconta al parroco Peyramale e la voce inizia a diffondersi. Tantissimi fedeli iniziano a recarsi a Lourdes: cominciano così i miracoli, di ogni tipo.

Solo dopo 4 anni, nel 1862, il vescovo di Tarbes firma una lettera pastorale con la quale viene consacrata Lourdes a santuario mariano internazionale.

Bernadette sta però male, sia fisicamente sia perché non vuole tutte le attenzioni che la vicenda giustamente le ha procurato, quindi decide di rifugiarsi in convento, a Nevers, dove rimane per 13 anni.

A causa dell’asma e della tubercolosi è spesso costretta a letto. Alla fine le viene anche un tumore alle ossa del ginocchio.

A soli 35 anni Bernadette muore, il 16 aprile del 1866. Il suo corpo è conservato a Nevers.

E’ stata riconosciuta Beata nel 1925 e Santa nel 1933.

Bernadette è patrona dei pastori e protettrice degli ammalati.

Unimamme, conoscevate la storia di questa santa? Vi piace il nome?