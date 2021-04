Il 18 aprile viene festeggiato l’onomastico di chi si chiama Atanasia. Conosciamo meglio il significato di questo nome così particolare e la vita della Santa che viene ricordata oggi.

Questo nome deriva dal greco “athanatos“, termine composto dalla combinazione di due nomi “thanatos” che significa morte, preceduto da una “a” privativa, quindi il significato può “immortale“.

Chi porta questo nome è una persona gentile, molto buona e determinata.

Varianti al femminile:

Attanasia

Simboli associati al nome

colore: arancio

metallo: bronzo

numero fortunato:4

pietra: berillo

Santo del giorno: Sant’Atanasia di Egina

Il 18 aprile si ricorda la vita di Sant’ Atanasia dell’isola di Égina, per questo ricordata come Santa Atanasia di Egina, vedova e poi eremita.

Riguardo la Santa abbiamo trovato due storie che riportano la sua vita, una di provenienza greca e una latina.

Atanasia vive nel IX secolo in Grecia, a Egina.

Nasce ad Egina intorno al 790, ai tempi dell’Impero Bizantino, da una famiglia di nobili cristiani.

Sin da piccola sogna la vita spirituale, ma obbedisce ai genitori che a 16 anni la vogliono dare in sposa a un soldato.

Dopo soli 16 giorni il marito muore. Viene costretta a sposarsi un’altra volta, ma questa volta con un uomo molto religioso e insieme decidono di praticare l’astinenza coniugale.

Divenuta nuovamente vedova, Atanasia riesce finalmente a consacrarsi alla vita monastica come da suo desiderio.

Cede buona parte delle sue ricchezze, trasforma la casa in un convento e raccoglie intorno a sé diverse vergini. Viene eletta superiora e maestra di spirito o egumena: Atanasia esorta infatti le sue consorelle ad una vita di carità verso i poveri.

Con la sua comunità si trasferisce poi a Timia e poi a Constantinopoli, dove si rinchiude, per sfuggire alla sua fama, inuna cella del monastero, dove rimane per 7 anni. In questo periodo diventa anche consigliera dell’imperatrice Teodora II .

Muore a Timia per cause naturali il 14 agosto dell’860.

Le sue reliquie sono conservate nell’isola di Timia e venerate per i poteri curativi.

E’ stata proclamata santa per diverse guarigioni di malati e liberazione di posseduti.

