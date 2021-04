Il 21 aprile si festeggia l’onomastico di chi si chiama Anselmo. Scopriamo il significato del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dal tedesco ed è composto da due radici, asta (dio) ed helm (elmo), quindi significa “elmo divino”, “protetto da Dio”.

Chi si chiama Anselmo è tendenzialmente una persona attiva, talvolta nervosa.

Varianti del nome:

Anselmino

Selmo

Selmino

Simboli associati al nome:

colore: verde

metallo: ferro

numero fortunato: 8

Santo del giorno: Sant’Anselmo da Aosta

Il 21 aprile si ricorda la vita di Sant’Anselmo da Aosta, vescovo e dottore della Chiesa

Anselmo nasce all’incirca nel 1033 ad Aosta, da una famiglia nobile imparentata con la casa Savoia.

Fin da bambino sente molto forte il richiamo alla spiritualità, ma il padre, a quindici anni, gli vieta di diventare monaco.

A 23 anni fugge di casa e va in Francia, entrando come novizio nell’ordine benedettino in un monastero.

Nel 1063, solo dopo 3 anni, succede come priore al suo maestro nell’abazia di Bec. Durante questo periodo in cui è priore, durato 15 anni, compone alcune sue opere teologiche, testi su cui meditare e pregare: il Monologion e, successivamente, il Proslogion.

Nel 1078 diventa abate a Erluino e, in seguito, arcivescovo di Canterbury, facendosi conoscere e apprezzare dal re.

Mentre era abate continua a scrivere diversi testi, pedagogici e didattici, e Bec diventa uno dei centri di insegnamento più importanti di Europa.

Anselmo concepisce la Chiesa come come un’entità universale a cui il potere temporale doveva sottomettersi.

Sant’Anselmo è stato coinvolto nelle varie lotte di potere all’interno della Chiesa e con il Re, che voleva mantenere il suo potere spirituale. Per questo ha dovuto subire ben 2 esili ma ogni volta è tornato acclamato dal popolo.

Sant’Anselmo muore il 21 aprile del 1109 e viene sepolto nella Cattedrale di Canterbury. Dichiarato santo nel 1163.

Viene considerato come una delle figure più eminenti della cultura e della spiritualità medioevale. Per questo motivo è stato dichiarato dottore della Chiesa nel 1720.

E voi unimamme, conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome?