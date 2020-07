La scelta del nome è una tappa importante della gravidanza. Ecco la lista dei nomi maschili con la lettera A

Se il vostro bimbo è un maschietto e volete sapere il nome che avete scelto cosa significa e quando si festeggia, ecco per voi una lista con etimologie e date dell’onomastico.

La lista dei nomi maschili con la lettera A

Aldo : di origine tedesca, significa “vecchio, saggio” e si festeggia il 10 Gennaio

: di origine tedesca, significa “vecchio, saggio” e si festeggia il 10 Gennaio Alessandro : di origine greca, il suo significato è “difensore degli uomini”. Festeggia l’onomastico il 26 Agosto

: di origine greca, il suo significato è “difensore degli uomini”. Festeggia l’onomastico il 26 Agosto Alessio : deriva dal verbo greco “proteggere” e festeggia l’onomastico il 17 Luglio

: deriva dal verbo greco “proteggere” e festeggia l’onomastico il 17 Luglio Alfonso : è un nome germanico e significa “uomo ben consigliato”. Festeggia l’onomastico il 2 Agosto

: è un nome germanico e significa “uomo ben consigliato”. Festeggia l’onomastico il 2 Agosto Alfredo : anche questo di origine germanica, significa ” uomo ben consigliato” e festeggia l’onomastico il 14 Agosto

: anche questo di origine germanica, significa ” uomo ben consigliato” e festeggia l’onomastico il 14 Agosto Ambrogio : di origine greca, il suo significato è “immortale”. Si festeggia il 7 Dicembre

: di origine greca, il suo significato è “immortale”. Si festeggia il 7 Dicembre Andrea : è un nome greco e può avere due significati “uomo” o “forza”. Festeggia l’onomastico il 30 Novembre

: è un nome greco e può avere due significati “uomo” o “forza”. Festeggia l’onomastico il 30 Novembre Angelo: viene dal greco e vuol dire “messaggero”. Si festeggia il 4 Gennaio

Antonio o Antonello : anche questo nome viene dal greco e il suo significato è “che fronteggia gli avversari”. Si festeggia il 13 Giugno o il 17 Gennaio, a seconda del Santo che si vuole celebrare

: anche questo nome viene dal greco e il suo significato è “che fronteggia gli avversari”. Si festeggia il 13 Giugno o il 17 Gennaio, a seconda del Santo che si vuole celebrare Armando : è un nome di origine germanica e significa “uomo duro, forte”. Si festeggia il 23 Gennaio

: è un nome di origine germanica e significa “uomo duro, forte”. Si festeggia il 23 Gennaio Arturo : è di origine celtica e significa “orso”. Festeggia l’onomastico l’ 8 Agosto

: è di origine celtica e significa “orso”. Festeggia l’onomastico l’ 8 Agosto Ascanio : il suo significato è sconosciuto, ma è il fondatore della gens romana Iulia, dalla quale discendeva Giulio Cesare. Festeggia l’onomastico il 1 Novembre, giorno di Ognissanti

: il suo significato è sconosciuto, ma è il fondatore della gens romana Iulia, dalla quale discendeva Giulio Cesare. Festeggia l’onomastico il 1 Novembre, giorno di Ognissanti Attilio : non ha un significato certo, potrebbe indicare le persone che nell’Antica Roma avevano i piedi storti. festeggia l’onomastico il 24 Marzo o il 28 giugno, a seconda del Santo o Beato che si vuole celebrare

: non ha un significato certo, potrebbe indicare le persone che nell’Antica Roma avevano i piedi storti. festeggia l’onomastico il 24 Marzo o il 28 giugno, a seconda del Santo o Beato che si vuole celebrare Augusto : deriva dal latino e significa “grande, venerabile”. Festeggia l’onomastico il 7 Maggio

: deriva dal latino e significa “grande, venerabile”. Festeggia l’onomastico il 7 Maggio Aurelio: deriva dal latino e vuol dire “splendente”. Si festeggia il 12 Novembre

Ecco i principali nomi maschili con la lettera A. Che si voglia rispettare la tradizione di famiglia o scegliere un nome particolare per il proprio bambino, è bello conoscerne il significato e celebrarlo come merita. Il nome ci caratterizza e ci identifica per tutta la vita.

E voi unimamme cosa ne pensate? Come avete scelto il nome del vostro bambino?