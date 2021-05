“Alle mamme con il cuore dolorante”: la Festa della Mamma è anche vostra | VIDEO

In occasione della Festa della Mamma un messaggio a tutte le mamme “con il cuore dolorante”, ossia che hanno perso il loro bambino.

Perdere un bambino non fa venire meno il fatto che si sia comunque genitori di quel bambino: una mamma, un papà lo sono dal momento del concepimento. Ed è per questo che è importante parlare di dolore e lutto dopo un aborto spontaneo o dopo una morte in utero o poco dopo la nascita.

Ed è ciò che hanno fatto alcune mamme, che hanno voluto condividere ciò che hanno provato. Un video messaggio da vedere e ascoltare

Le mamme che hanno perso un bambino non sono sole: il messaggio per la Festa della Mamma

Leah Behrndt è una mamma che ha perso un bambino. Poiché lavora per TODAY Parents, un giornale online dedicato alla genitorialità, ha partecipato assieme ad altre madri che hanno avuto una perdita, sia un lutto perinatale sia la morte di un figlio, alla realizzazione di un commovente video messaggio in occasione della Festa della Mamma.

Ecco il testo bellissimo che lo accompagna:

“Alle madri che hanno il cuore dolorante, nel giorno della Festa della Mamma.

Alcuni giorni sembra che il vostro dolore sia invisibile.

Sembra che questo fardello sia troppo pesante.

Sembra che il dolore voglia squarciarvi tutte.

Noi vi vediamo.

Forse avete conosciuto soltanto il battito del loro cuore.

Forse lo avete tenuto tra le braccia.

Forse è successo ieri o trenta anni fa.

Noi sappiamo che non dimenticate.

Noi vogliamo che sappiate che nemmeno noi lo facciamo.

Noi vediamo il vostro dolore, noi vediamo il vostro grande, costante, amore senza fine.

Un amore che è più forte del dolore, più forte della delusione, più forte anche della morte.

Anche se probabilmente non lo sentite, la Festa della Mamma appartiene anche a voi.

Oggi specialmente vogliamo che sappiate: voi siete considerate, voi contate, voi siete ancora le loro mamme.

Voi non siete mai sole. Da mamma a un’altra: voi siete amate“.

Il video con la dedica alle mamme: “da una mamma all’altra”

Una sola parola: grazie.

Posso capire molto bene che cosa significhi perdere un bambino: mi è successo quando ho avuto un aborto tubarico a causa di una gravidanza extrauterina. Purtroppo per chi sta attorno è difficile capire che cosa si provi: l‘aborto è un lutto a tutti gli effetti, indipendentemente dalla settimana di gravidanza in cui si era (io ero “solo” di sei settimane).

E voi unimamme cosa ne pensate? Vi ha commosso come ha commosso noi?