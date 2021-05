Il 20 maggio è l’onomastico di chi si chiama Arcangelo. Scopriamo l’origine del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dal greco e significa “capo degli angeli“.

Chi porta questo nome è una persona disponibile e gentile, amante del lavoro, della famiglia e degli amici.

Varianti del nome:

Arcangiolo

Simboli associati al nome:

colore: arancio

metallo: oro

numero fortunato: 1

pietra: lapislazzuli

Santo del giorno: Sant’Arcangelo Tadini

Il 20 maggio si ricorda la vita di Sant’Arcangelo Tadini, sacerdote e fondatore di un ordine di suore.

Arcangelo nasce a Verolanuova, in provincia di Brescia, il 12 ottobre del 1846 da una famiglia nobile.

Nel 1870 viene ordinato sacerdote e diventa viceparroco e maestro elementare in Val Trompia. Una frattura alla gamba, mal curata, lo accompagna per tutta la vita.

Nel 1887 diviene invece parroco a Botticino Sera, dove apre ai giovani l’oratorio e organizza una banda musicale.

Nel 1893 fonda la Società di Mutuo Soccorso, per tutelare i lavoratori, e una filanda, per aiutare le ragazze in cerca di lavoro. Crea anche un pensionato sempre per donne.

Nel 1900 fonda una Congregazione religiosa, le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, per aiutare e guidare le operaie: “procurando con il buon esempio di essere di stimolo a far amare il lavoro e a non maledirlo“.

Nel frattempo la sua salute peggiora e rimane paralizzato e costretto in carrozzella. Ma continua la sua opera di sacerdote.

Muore il 20 maggio 1912 a Botticino Sera.

Viene canonizzato da Papa Benedetto XVI nel 2009, dopo la conferma di 2 miracoli:

uno relativo a una suora che colpita da tubercolosi polmonare perde la voce, ma la riacquista in occasione della riesumazione della salma di Sant’Arcangelo nel 1943

che colpita da tubercolosi polmonare perde la voce, ma la riacquista in occasione della riesumazione della salma di Sant’Arcangelo nel 1943 un’altro in seguito alla risoluzione di un problema di sterilità di coppia multifattoriale durata 4 anni. Nel 2005 e nel 2006 sono infatti nati due bambini.

Circa le suore operaie, esse sono attualmente circa 200 e operano a Botticino Sera, ma anche all’estero: in Inghilterra, in Brasile, in Burundi, in Mali e in Ruanda.

Sant’Arcangelo è infine il patrono dei claudicanti.

Unimamme conoscevate la vita di questo santo e l’esistenza di queste suore operaie? Vi piace il nome?