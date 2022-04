Intimo contenitivo: tutto quello che serve sapere

Negli ultimi tempi è andato sempre più ad aumentare il numero di persone che ha iniziato a utilizzare l’intimo contenitivo. Si tratta di una possibilità molto vantaggiosa e alla portata di tutti: vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe essere una soluzione ideale per tantissime persone.

Intimo contenitivo: di cosa si tratta?

Occorre fare chiarezza su quello che si intende per intimo contenitivo e quelle che sono le sue caratteristiche principali.

Innanzitutto, è fondamentale ricordare che si tratta di prodotti che vengono indossati principalmente dalle donne, anche se sta aumentando la richiesta di prodotti simili anche tra gli uomini. L’obiettivo è quello di garantire una figura più longilinea, soprattutto in alcune zone del corpo, su tutte l’addome, i fianchi e i glutei. Nel momento in cui viene indossato questo intimo contenitivo si ha dunque la possibilità di avere un aspetto decisamente più snello e che tenga lontano qualsiasi tipo di imbarazzo in ogni occasione.

Vale la pena ricordare che questi prodotti sono costituiti di tessuto elasticizzato che viene talvolta rinforzato con stecche metalliche o del materiale plastico: questi hanno come obiettivo quello di garantire una maggiore resistenza. Oltre a dover considerare che l’utilizzo di appositi articoli intimi contenitivi permette non soltanto di dar vita a una figura più longilinea, ma di migliorare notevolmente anche la postura.

Questi prodotti quando vengono indossati determinano che si abbia una postura eretta, riducendo l’autonomia del movimento e facendo in modo che non venga sovraccaricata la colonna vertebrale.

Ottimi esempi di indumenti intimi contenitivi si possono trovare su Farmacell che dà modo di scegliere tra tante soluzioni per ogni esigenza.

I benefici legati all’intimo contenitivo

Non si può certo fare a meno di parlare di alcuni importanti benefici per la salute quando si usano questi capi di intimo. Detto di quanto venga migliorata la postura, dando un sostegno anatomico importante, occorre parlare anche di altri elementi vantaggiosi.

Si pensi, ad esempio, ai body modellanti che vanno ad avvolgere il rachide e lo mantengono in asse con tutto il resto del corpo. Il che vuol dire che sarà più difficile andare incontro a infiammazioni della colonna vertebrale e ci si potrà muovere senza particolari limitazioni. Ma non solo, in quanto ci sono anche molti modelli di reggiseni contenitivi che sono importanti in quanto sorreggono bene il seno, evitando oscillazioni delle mammelle che, alla lunga, possono provocare dolore o anche senso di pesantezza. Un sostegno al seno è fondamentale anche in termini di postura.

Tante soluzioni per tutte le esigenze

Altri prodotti che vengono abbondantemente venduti sono i leggins snellenti, una soluzione ideale per quelle donne che sognano di perdere qualche chilo di troppo. Essi sono in grado di contrastare in modo efficace la ritenzione idrica.

Molto efficaci in tal senso sono anche i pantaloncini corti, comodi da indossare anche sotto un normale pantalone, e che vanno ad avere un effetto dimagrante principalmente a livello delle cosce: qui viene attivata la termogenesi che permette di bruciare i grassi in modo efficace. Non bisogna certo sottovalutare gli importanti vantaggi dell’intimo contenitivo a livello circolatorio, dato che permettono di avere un efficiente ritorno venoso del sangue dato che sfruttano l’aderenza dei tessuti con l’area muscolare delle gambe.

Tutto questo serve per comprendere il motivo per cui la richiesta di prodotti del genere è andata sempre più ad aumentare nel corso degli ultimi anni.