Diventare mamma è una scelta, e la star del GF Vip si guarda bene nel decidere dopo il fatidico test di gravidanza. Dirà arrivederci a Signorini?

Il mondo dello showbiz è contraddistinto dalla presenza di tantissimi vip, ed molte star vivono fasi diverse. Alcuni sono all’apice del successo, mentre altri finiscono per decidere se costruire una famiglia o rinunciarci. La protagonista di oggi è legata al GF Vip e ad Alfonso Signorini, inoltre ha una vicenda molto particolare.

Quando una donna decide di avere un figlio tutto cambia, soprattutto deve per prima cosa decidere se continuare a lavorare o meno. Questo vale sia per le NIP, not important people, che per le vippone del GF Vip!

La notizia del giorno mette in allerta i fan, sia perché amano questa star, ma anche il suo attuale compagno. Sono amatissimi e seguiti dai sociale media ed anche in tv perché sono giovani pieni di talento. Ecco di chi si tratta, e cosa è stato dichiarato, i fan stentano a crederci.

Star del GF Vip dirà ciao a Signorini? La verità sul test di gravidanza

Arriva la verità sul test di gravidanza più atteso: la star de GF Vip è un’icona indiscussa! Ha finalmente chiarito con il pubblico cosa vorrebbe fare, e come ben presto cambierà del tutto la sua vita.

Si tratta proprio di Giulia Salemi! L’influencer e neo-conduttrice del GF Vip è attualmente fidanzata con lo showman Pierpaolo Petrelli conosciuto proprio nel reality di Signorini. Al momento, la giovane modella ha raggiunto anche un altro traguardo, quello di “Portavoce dei Social Media” quando è in onda il format. Aggiorna telespettatori e conduttori dei messaggi più in voga e divertenti, anche per smuovere le dinamiche in gioco.

Giulia e Pierpaolo sono innamorati ed affiatati, soprattutto non hanno mai rinunciato all’idea di avere un figlio. La Salemi conferma che vorrebbe averne uno con lui, e afferma che gli piacerebbe molto, ma aggiunge che accadrà forse “tra qualche mese.” Ci scherza e sorride su, ma probabilmente sarà proprio dopo la corrente edizione del GF Vip che lei e il suo compagno cercheranno di avere un figlio.

Giulia desidera raggiungere anche questo sogno di maternità, ma in tempi adatti. Appunto, dopo aver fatto l’esperienza al GF Vip.