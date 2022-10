Bolletta alle stelle: ecco finalmente svelato il metodo per tagliare i consumi, nessuno te l’aveva mai detto prima

Bolletta alle stelle: ecco finalmente svelato il metodo per tagliare i consumi una volta per tutte, nessuno te l’aveva mai detto prima!

Negli ultimi mesi al centro di cronaca, economia e politica si è posto il fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’acqua, del gas e dell’energia.

Un bel problema soprattutto se si considera che con l’arrivo del freddo e dell’inverno i consumi aumenteranno ulteriormente generando bollette da capogiro. A tal proposito, il Governo sta cercando di attuare una serie di misure e provvedimenti a sostegno delle famiglie, le quali hanno già iniziato a fare qualche piccolo sacrifico per conservare qualche soldo in più sul proprio conto. In particolare, quest’oggi vogliamo darti alcuni suggerimenti utilissimi per aiutarti a risparmiare. Ecco, quindi, finalmente svelato il metodo per tagliare i consumi.

Bolletta alle stelle: il metodo per tagliare i consumi

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi vogliamo suggerirti alcuni trucchetti per risparmiare sulle bollette che, negli ultimi tempi, hanno raggiunto delle cifre davvero da capogiro. Hai già qualche idea a riguardo?

Sicuramente uno dei metodi più efficaci per tagliare i consumi e i costi è quello di limitare l’uso degli elettrodomestici e di impiegarli soltanto in quelle fasce orarie in cui si consuma di meno, come ad esempio la mattina presto, la sera tardi e durante i giorni festivi. Ma vediamo ora più nel dettaglio quali accorgimenti potrebbero tornarci utili a tale scopo. Ecco che cosa puoi fare nella quotidianità.

Nessuno te l’aveva mai detto prima d’ora

Al di là dei piccoli accorgimenti sopra riportati, c’è un vero e proprio metodo per tagliare i consumi e risparmiare così sulla bolletta di luce e gas. Tra pochi paragrafi, infatti, andremo a vedere come usare alcuni degli elettrodomestici più comuni, cercando proprio di ottimizzare i consumi e risparmiare di conseguenza ingenti somme di denaro.

Per quanto riguarda la lavatrice e la lavastoviglie, il consiglio è quello di azionarle sempre a pieno carico e non superare i 40 gradi. Meglio, inoltre, evitare il prelavaggio e non esagerare con l’utilizzo del detersivo. Anche il forno, se usato correttamente, può fare la differenza sulla bolletta. Ad esempio, occorre impostare i giusti gradi a seconda della pietanza da cuocere, cercare di mantenere l’elettrodomestico sempre pulito e preriscaldarlo solo quando è veramente necessario.

Anche nel caso del frigorifero ci sono alcune pessime abitudini che possono comportare un grande spreco. A tal proposito, fai attenzione a non continuare ad aprirlo e a chiuderlo e non metterci dentro cibo ancora caldo. Questo, infatti, aumenterà di gran lunga i consumi. Un ultimo piccolo e generale accorgimento è, infine, quello di staccare la spina degli elettrodomestici in stand by. Anche questo dettaglio, infatti, può fare la differenza!