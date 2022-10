Non ti servono i detersivi per far brillare i tuoi mobili: usa questo e splenderanno senza che tu debba spendere un soldo

Pulire casa non è certo un divertimento o una passeggiata, eppure proprio perché ci mettiamo tanto impegno e fatica vogliamo che il risultato sia perfetto. A volte non c’è modo di ridare al nostro mobilio la stessa lucentezza di un tempo. O forse si? Dimentica i detersivi: così fai brillare i tuoi mobili senza spendere un soldo!

Ovviamente ognuno di noi vuole che la propria casa sia sempre accogliente, curata ed elegante. Ci teniamo che faccia bell’impressione su amici e familiari o gli ospiti in generale. Ma chi lo dice che dobbiamo per forza spendere un piccolo gruzzolo in prodotti costosi? In casa abbiamo già gli ingredienti giusti per realizzare una miscela fai da te efficace ma economica!

Niente detersivi: fai brillare i mobili con questa miscela fai da te super economica

Di sicuro avete visto le vostre nonne o le vostre mamme sfruttare ingredienti comuni molto spesso da bambini. Del resto i rimedi naturali, come abbiamo già detto in passato, possono rivelarsi portentosi tanto quelli acquistati in negozio.

Per questo abbiamo deciso di suggerirvi una “ricetta” che potete realizzare a casa senza fatica e utilizzare per pulire, igienizzare e lucidare le superfici in modo straordinario ma che non vi costerà nemmeno un soldo. La raccomandazione, come al solito, è di testarla prima su una piccola zona del vostro mobilio in modo da evitare problemi in caso siano fatti di materiali che rischiano di rovinarsi facilmente.

Andiamo a scoprire subito cosa ci occorre, siamo sicuri che molti di voi avranno già in dispensa tutto il necessario. Iniziamo con del comune olio d’oliva, dell’aceto e infine del succo di limone. Sì, avete letto bene è questo ciò che ci occorre. Noi vi consigliamo di utilizzare anche una parte di acqua così da rendere la miscela meno “intensa”.

In una ciotola riversiamo una tazzina di aceto e una di olio d’oliva. Uniamo anche una decina di gocce di succo di limone e rimescoliamo per bene in modo da amalgamare i composti tra loro. Andiamo ora ad accorpare l’acqua, nella dose di circa un bicchiere.

Serviamoci di un canovaccio in cotone o in microfibra. Immergiamolo nella ciotola con la miscela e strizziamolo in modo da lasciarlo umido ma non gocciolante. Andiamo a strofinare con delicatezza i nostri mobili. Ripetiamo l’operazione un paio di volte se ci sono macchie ostinate o incrostazioni. Alla fine ripassiamo tutte le superfici con un panno pulito e umido d’acqua. Pronti ad ammirare il risultato? Mobili brillanti come nuovi e senza spendere nemmeno un soldo, di sicuro resterai a bocca aperta!