In arrivo un’altra stangata per i proprietari di casa: la soluzione per risparmiare un sacco di soldi è però a portata di mano.

Non sono in arrivo delle buone notizie per gli italiani. Tra il caro bollette e l’aumento dei prezzi delle materie prime non c’è di certo da stare allegri e tranquilli.

Ma non finisce qua, perché potrebbe esserci un’altra stangata per i proprietari di casa e per chi intende comprarla. Dopo aver visto quali sono le agevolazioni per l’acquisto della prima abitazione in alcune Regioni d’Italia, quest’oggi ci occuperemo di un argomento completamente opposto, ma che ha sempre a che fare con gli immobili. I mutui. Anche su questo fronte, di fatto, ci sono pessime novità all’orizzonte.

Come abbiamo visto, oltre all’aumento dei prezzi di acqua, gas, elettricità e materie prime, per i proprietari di casa è in arrivo un’altra stangata. Anche per quanto riguarda i mutui, infatti, non ci sono buone notizie all’orizzonte. A tal proposito, è scattato un vero e proprio allarme che ha messo in stato di preoccupazione moltissimi italiani. In particolare, nella seconda parte dell’anno la Banca Centrale Europea (BCE) ha dovuto alzare il costo del denaro a causa dell’inflazione sempre crescente.

Ciò significa, quindi, un aumento anche dei tassi di interesse, compresi quelli sul mutuo. A subire i maggiori danni saranno coloro che hanno un mutuo a tasso variabile, in quanto risentirà maggiormente dell’aumento generale dei prezzi. In questo momento, di fatto, il tasso fisso è quello che senza dubbi permetter a chi ha un mutuo o a chi deve accenderlo di stare un po’ più tranquillo. Tuttavia, con questa modalità non avrà in seguito l’occasione di vedersi abbassare il tasso quando l’inflazione tornerà a scendere. Quale potrebbe essere, quindi, la soluzione migliore per poter risparmiare un’ingente somma di denaro?

La soluzione per risparmiare un sacco di soldi

Per i proprietari di casa con un mutuo e per chi intende accenderlo nei prossimi mesi, come abbiamo visto, potrebbe essere in arrivo una vera e propria stangata dato l’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, se vogliamo metterci al riparo il più possibile in questo caso dall’inflazione la mossa più sensata è quella di scegliere un mutuo a tasso fisso. Anche se in futuro ciò non ci consentirà di beneficiare di eventuali riduzioni quando l’inflazione si arresterà.

C’è, però, un altro modo per cercare di risparmiare una considerevole somma di denaro. Da un lato si potrebbe optare per il mutuo a tasso variabile con cap, vale a dire un tetto che impedisce di far salire la rata più di un certo limite. Altrimenti, si può pensare di acquistare un immobile ancora in costruzione per allontanare il momento di accendere il mutuo, nella speranza che il mercato sia tornato più favorevole.