La usiamo ogni giorno e può capitare che dalla lavatrice inizi a fuoriuscire un cattivo odore: una piccola quantità e risolvi il problema

Di sicuro nemmeno voi riuscite a immaginarvi di dover lavare il bucato, le lenzuola, gli asciugamani e vari a mano. Siamo ormai abituati a questo fantastico elettrodomestico che ci semplifica la vita e ci risparmia tanta fatica. Ma, occhio, hai anche tu questo problema? Ne basta una piccola quantità! Addio cattivo odore dalla lavatrice.

Che si tratti solo del cestello o proprio del bucato, può succedere che quando facciamo la lavatrice ci rendiamo conto che qualcosa non sta funzionando a dovere. Questo può accadere per moltissime ragioni, che vanno dalla scarsa manutenzione ad un errore nell’utilizzo dei detergenti. Se è successo anche a voi di avvertire un terribile odore fuoriuscire da questo elettrodomestico vi spieghiamo come risolvere in un lampo.

Addio cattivo odore in lavatrice: usa questo, ne basta una piccola quantità

Ebbene, non temete, non siete destinati ad avere il bucato pulito che puzza. Ovviamente il problema deve essere risolto alla base, ciò significa che dovete individuare cos’è che causa il cattivo odore e provvedere. Può trattarsi delle guarnizioni, del cestello, di un accumulo di calcare e così via.

Allo stesso tempo, però, avete urgenza di svuotare il vostro cesto dei panni sporchi e non potete proprio aspettare. Come fare? Per evitare che la puzza si impregni sugli abiti possiamo prima procedere con un ciclo breve e a vuoto con l’aggiunta di un semplice ingrediente. Ne basta davvero una piccola quantità ma si dimostrerà un preziosissimo alleato.

Cosa vi serve? Del comunissimo aceto bianco. Di sicuro ne avete un po’ in dispensa, lo utilizziamo spesso per rendere gustosissimi i nostri piatti, è di certo un condimento molto amato. Come abbiamo detto, prima di procedere a lavare il bucato, occorre far partire un ciclo di lavaggio a vuoto del nostro elettrodomestico.

Dunque procediamo in questo modo. Nella vaschetta dove solitamente versiamo il detersivo riversiamo invece un bicchiere che avremo riempito in parti uguali di acqua e aceto. Se volete anche profumare oltre che far sparire la puzza potete aggiungere anche il succo di mezzo limone.

Adesso avviamo la lavatrice, scegliamo la funzione che ci consente il ciclo di lavaggio più breve in modo da non sprecare acqua ed elettricità. Una volta completato il ciclo apriamo lo sportello e lasciamo che il vapore fuoriesca. Solo quando il cestello sarà ormai quasi asciutto potremo procedere con il nostro bucato.

Come abbiamo detto questo è un rimedio “temporaneo” nel senso che risolve il problema nell’immediato. Se il cattivo odore dovesse ripresentarsi, ostinato e pungente, occorre comprendere quale sia la casa e intervenire.