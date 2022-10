Non il cellulare e nemmeno l’alcool: occhio a questo quando sei in auto

Non il cellulare e nemmeno l’alcool: occhio a questo particolare dettaglio quando sei in auto. Fai attenzione o potrebbero essere guai seri.

Quando ci si mette alla guida di un qualunque tipo di veicolo, dall’automobile al motorino senza trascurare neppure la biciletta, è quanto mai importante prestare la massima attenzione ad alcuni dettagli ben precisi.

Come infatti sappiamo, quando si guida non si dovrebbe mai aver bevuto prima, andare troppo veloci oppure parlare al telefono. Questi ovviamente sono solo alcuni esempi, ma l’elenco potrebbe ancora continuare. In particolare, al di là di alcol e cellulare, c’è anche un altro aspetto a cui stare attenti. Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? Continua subito a leggere il nostro articolo e non commettere questo errore, altrimenti potrebbero essere guai seri per la tua salute e per quella altrui.

Alcool e cellulare

Come ti abbiamo anticipato poco fa, alcool e cellulare sono due dei principali nemici della guida. Non importa che tu stia conducendo un’automobile o un motorino, ciò che conta è che alla guida tu sia perfettamente sobrio e concentrato sulle regole della strada. Altrimenti, potrebbero verificarsi degli incidenti più o meno gravi.

Nello specifico, è bene sapere che il 45% di questi si verifica in stato di ebbrezza. Ricordiamo, inoltre, che è consentito dalla legge un tasso alcolico inferiore allo 0,5 gr/l. Al di sopra di tale soglia si rischiano multe che possono arrivare anche a 2000 euro e sospensioni della patente dai 3 ai 6 mesi nei casi meno gravi.

Per quanto riguarda invece l’uso del cellulare, si stima che il 40% degli incidenti siano stati causati proprio dalla guida poco attenta dovuta a chiamate o all’invio di sms e WhatsApp. In questi casi le multe possono variare dai 79 ai 199 euro, cui si aggiunge il decurtamento di 5 punti sulla patente.

Occhio a questo dettaglio quando sei in auto

Al di là di alcool e cellulare, c’è poi anche almeno un altro dettaglio a cui è bene prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida. Sai già di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, della stanchezza fisica. Se, infatti, non ti senti perfettamente in forma sia dal punto di vista fisico che emotivo non dovresti assolutamente guidare.

Questo perché i sintomi che si manifestano in tali circostanze potrebbero influire pesantemente sul tuo livello di concentrazione e sui tuoi riflessi alla guida. Non a caso, la stanchezza è causa di incidenti una volta su cinque. Inoltre, chi dorme meno di 5 ore a notte ha più probabilità di restare coinvolto in un incidente stradale. Occhio, quindi, a questi segnali:

palpebre pesanti;

vista offuscata;

brividi;

bocca secca;

difficoltà a ricordare la strada percorsa;

bruciore agli occhi.

Se li ignori potresti poi trovarti in guai seri. Meglio evitare!