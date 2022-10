Lo spezzatino è una pietanza amatissima che piace a tutti: rendilo tenero come mai prima cuocendolo in questo sugo, che squisitezza!

Quando vogliamo far felici grandi e piccini ci impegniamo a trovare una ricetta che metta tutti d’accordo. Di sicuro ce ne sono diverse in circolazione ma alcune non passano mai di moda. Come quello di cui vogliamo parlarvi oggi. Non il classico spezzatino: cuocilo in questo sugo e sarà tenero come mai prima d’ora!

Se anche voi ne andate matti la ma solita ricetta vi ha proprio stufati oggi vi daremo un suggerimento prezioso così da renderlo davvero squisito. Inoltre, se seguirete tutti i passaggi, la carne sarà tenerissima come mai prima d’ora: si scioglierà in bocca! Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci all’opera, vi farà venire l’acquolina in bocca.

Non il classico spezzatino: cuocilo in questo sugo e sarà tenero e gustoso come mai prima d’ora

Prima di tutto ecco la lista degli ingredienti che andremo ad usare:

mezzo chilo di polpa di vitello;

passata di pomodoro quanto basta;

olio d’oliva quanto basta;

misto di carota, sedano e cipolla;

sale quanto basta;

vino bianco quanto basta.

Come vedete si tratta davvero di utilizzare pochi ingredienti, ma di farlo nel modo giusto. Iniziamo prendendo una pentola capiente e riversiamo all’interno un filo abbondante di olio d’oliva e la cipolla tritata. Lasciamo soffriggere e uniamo la passata di pomodoro. Lasciamo cuocere per i primi dieci minuti, fino a quando non sarà ben calda, bollente.

Intanto, in un secondo tegame, versiamo sempre l’olio e poi uniamo il trito di sedano, carote e cipolle. Anche in questo caso lasciamo rosolare e uniamo la carne. Facciamola dorare su entrambi i lati e poi sfumiamo col vino bianco. Aspettiamo che il sugo di assorba quasi del tutto e spostiamo la carne con il liquido rimasto nella pentola con il sugo di pomodoro.

Ora dobbiamo tenere la fiamma dolce, senza mai aumentarla o diminuirla, e lasciar cuocere la carne a lungo. No, non per mezz’ora o quaranta minuti. Per fare in modo che lo spezzatino sia tenerissimo dobbiamo lasciarlo immerso nel sugo, rimescolando spesso e sempre tenendo coperto con un coperchio, per almeno tre ore.

All’occorrenza, se il sugo dovesse iniziare a seccarsi, possiamo aggiungere un mestolo di acqua che dovrà essere bollente, o rischiamo che ci sia uno sbalzo di temperatura che finisca per indurire la carne. Poco prima di spegnere la fiamma andremo a insaporire con il sale, farlo prima è un errore: porta la carne a eliminare l’acqua e questo la rende secca e dura. Togliamo quindi il coperchio, saliamo e lasciamo assorbire parte del sugo. Pronti all’assaggio? Una vera squisitezza da batticuore.