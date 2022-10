Ne riconosciamo subito il profumo: perché tutti stanno facendo bollire il rosmarino in un pentolino, conoscevi questo rimedio pazzesco?

Sono moltissime le spezie e le erbe aromatiche che fanno parte del nostro quotidiano. Le coltiviamo, le usiamo per insaporire le nostre pietanze, per profumare gli ambienti, per realizzare sacchetti da conservare negli armadi contro puzza di chiuso e umidità. Oggi vogliamo svelarvi qualcosa di sorprendente. Perché tutti stanno facendo bollire il rosmarino in un pentolino: rimedio pazzesco.

Molti sono scettici quando si parla di rimedi naturali e di sfruttare gli ingredienti che abbiamo a disposizione per ottenere risultati davvero incredibili. Alcuni sono convinti, infatti, che solo quei prodotti acquistati in negozio possano dimostrarsi davvero efficaci. Oggi vogliamo dimostrarvi che, invece, anche a casa possiamo realizzare in poche mosse qualcosa di utilissimo e fenomenale. Siete pronti a mettervi all’opera?

Fai bollire il rosmarino, resterai a bocca aperta: conoscevi questo rimedio pazzesco?

Di sicuro le proprietà del rosmarino sono note alla maggior parte di noi. Si tratta di un ingrediente strepitoso non solo per condire i nostri piatti e donar loro una nota aromatica davvero inconfondibile. Si rivela un prezioso alleato anche in casa, per le pulizie domestiche, ma oggi noi vogliamo spiegarvi come usarlo in modo inaspettato.

Sì, perché forse non ve l’hanno mai detto o non ci avete mai provato, ma potete sfruttarlo al posto di un prodotto che solitamente acquistate in profumeria. Andiamo a vedere come fare e in che modo impiegarlo: con pochi euro otterrete davvero dei risultati pazzeschi.

Ciò che dovete fare è lavare con cura il rosmarino e asciugarlo quanto possibile. Ora portiamo sul fuoco un tegame pieno d’acqua, possibilmente quella della bottiglia. Il motivo? Non contiene tracce di calcare! Lasciamo arrivare ad ebollizione e a questo punto immergiamo i nostri rametti.

Lasciamo sobbollire qualche altro istante e spegniamo la fiamma. Occorre adesso aspettare fino a quando il liquido non sarà di nuovo freddo così che il rosmarino abbia il tempo di “scaricare” tutte le sue proprietà nell’acqua. A questo punto ci muniremo di un flaconcino pulito e andremo a filtrare il liquido ottenuto al suo interno.

Ma cosa possiamo fare con questa miscela casalinga? Ebbene, avete presente i tonici viso che acquistiamo in profumeria e che ci sono tanto cari? Ne avete appena preparato uno con le vostre mani! Basterà inumidire un batuffolo con l’acqua al rosmarino e tamponare il viso e il collo. Non solo purificherà a fondo la nostra pelle, ma ci aiuterà anche a chiudere i pori ed evitare che lo sporco vi si accumuli. Inoltre donerà lucentezza ed elasticità al nostro incarnato. Riuscite a crederci? Che risultato con del semplice rosmarino, rimedio portentoso!