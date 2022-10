Se non c’è più un buon odore quando apri l’armadio devi fare così: trucchetto utilissimo mai provato prima d’ora. Vedrai che risultato!

Spesso e volentieri all’interno del nostro armadio si crea uno strano odore di chiuso. Talvolta fuori esce perfino una vera e propria puzza.

Colpa forse dell’umidità o del fatto di aver rimesso nel guardaroba un capo già indossato. Poco importa, ciò che conta è risolvere il problema il prima possibile. Per farlo quest’oggi vogliamo suggerirti un trucchetto utilissimo che in men che non si dica ti permetterà di dire addio per sempre ai cattivi odori. Ebbene, se non vuoi usare il solito deodorante o il classico sacchettino profumato sei capitato nel posto giusto. Sì, perché stiamo per svelarti un rimedio fai da te naturale ed efficace al cento per cento. Scopri subito di che cosa stiamo parlando. Il risultato finale è garantito.

Quali sono le cause

Come abbiamo anticipato poco fa, sono diversi i motivi che possono scatenare un cattivo odore nell’armadio. L’umidità, per esempio, è uno di questi. Ciò può dipendere ovviamente dalle temperature della stanza o dal fatto di aver ritirato i panni stesi quando questi ancora non erano perfettamente asciutti. O, ancora, per averli lasciati troppo tempo in lavatrice prima di appenderli.

Un’altra causa all’origine del problema è che magari abbiamo rimesso nel guardaroba un capo già usato. Ad ogni modo, a prescindere da tutto, ciò che conta è risolvere il problema per sempre. Se vuoi saperne subito di più continua subito a leggere il nostro articolo e metti in pratica questi semplici, ma efficaci consigli.

Se non c’è più un buon odore quando apri l’armadio devi fare così

Eccoci finalmente arrivati al punto centrale del nostro articolo. Vale a dire che cosa bisogna fare se aprendo il guardaroba non si sente più un buon odore. La soluzione è semplicissima. Quest’oggi infatti stiamo per svelarti un trucchetto utilissimo che, una volta provato, non lascerai mai più. Vediamo come procedere. Innanzitutto, bisogna procurarsi il seguente materiale occorrente:

chiodi di garofano;

arancia;

garza.

Una volta reperito tutto ciò di cui avrai bisogno, fai come ti dico ed il risultato finale ti lascerà di sicuro senza parole. Per cominciare, taglia a metà un’arancia. Dopodiché infila i chiodi di garofano nella polpa e riponi il frutto su una garza da mettere all’interno dell’armadio.

Chiudi, quindi, il tutto per almeno 24-48 ore senza aprire mai le ante e, trascorso il tempo necessario, sentirai come la puzza sarà sparita. Se poi vuoi rendere ancora più duratura il profumo puoi preparare un sacchettino con dentro bucce di agrumi essiccate, una stecca di cannella e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Così facendo, l’effetto si moltiplicherà all’ennesima potenza. Provare per credere!