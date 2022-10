L’amore è un insieme di ingredienti: se sei fidanzata con uno di questi segni sei fortunata, ti spiego il perché

Trovare la persona giusta non è semplice, nella vita. Ognuno ha la sua personalità ben delineata, con sogni e necessità che spesso non rispecchiano quelli altrui. Per non parlare di valori e principi, che variano da persona a persona. Se sei fidanzata con uno di questi segni sei stata fortunata: ti spiego il perché.

Quando si incontra l’anima gemella l’amore diventa un miscuglio di ingredienti che si sposano tra loro in modo magico dando vita a momenti che rimangono indelebili nella nostra mente. In particolare, alcuni partner possono essere davvero molto speciali: hai la fortuna di stare insieme ad uno di questi segni?

Sei fidanzata con uno di questi segni zodiacali? Ti spiego perché se fortunata

Come abbiamo detto, trovare la persona giusta non è certo una passeggiata. Qualcuno con cui condividere il bello e il brutto della vita, con cui sentirsi liberi di essere se stessi e non aver timore di affermare la propria individualità.

Alcuni segni dello zodiaco, oltre ad essere dei veri e propri romanticoni, hanno anche la capacità di far sentire il loro partner amato, protetto, compreso e sostenuto in ogni occasione, senza mai sminuirne l’indipendenza o invaderne gli spazi. Volete sapere di quali segni stiamo parlando? Scopriamolo subito!

Iniziamo, con grande sorpresa, dal Toro. Nonostante, spesso, la loro testardaggine prevalga e si ostinino a seguire i loro obbiettivi, non lasciano mai la persona che amano indietro. Anzi, amano costruire insieme, mattone dopo mattone, un futuro che sia fatto su misura secondo le aspettative e i desideri di entrambi.

Nella classifica troviamo anche i Pesci. Se nella vita di ogni giorno possono apparire pragmatici e a volte un po’ troppo organizzati, quando si tratta d’amore voglio vivere le emozioni al massimo, senza filtri o timori. Da loro possiamo aspettarci gesti eclatanti che ci faranno sentire sempre speciali e non ci faranno mai annoiare in una relazione.

Non sottovalutiamo anche la Bilancia! Sì, è vero, sono un po’ vanitosi e il loro umore è spesso altalenante, ma quando si innamorano davvero diventano i compagni leali e teneri che molti sognano. Raramente tradiscono, amano vivere insieme tanto le novità quanto la routine quotidiana e desiderano, per il partner, la stessa felicità che auspica per ste stesso.

Infine, chiudiamo questa lista romanticissima con il Leone. Passionale e intraprendente, in amore può diventare anche timidissimo e, quando si fida, ci mostra un lato di sé sorprendentemente dolce. Possiamo sempre contare sul suo sostegno e aiuto ed è capace di starci vicino anche nei momenti peggiori senza apparire mai invadente. E voi, siete tra i fortunati che sono innamorati di uno di questi segni zodiacali?