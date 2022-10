Aggiungi questo al detersivo che usi per pulire i vetri e vedrai il risultato: saranno davvero splendenti.

Le pulizie sono un vero e proprio lavoro, intendiamo chi lo fa come mestiere ma anche chi si dedica alla propria casa. Non tutti lo sanno fare e spesso ci vogliono dei veri esperti. Ma soprattutto non a tutti piace farle. Sono anche molto impegnative, bisogna avere i giusti accorgimenti, stare attenti a spolverare gli angoli più difficili per evitare che la polvere si nasconda proprio lì e così via.

Ci sono persone che hanno una forte ossessione. Non a caso è nato qualche anno fa un famoso programma su real time, ‘Malati del pulito’. Si tratta di una serie che racconta chi ha veramente una passione per le pulizie che va oltre ogni misura tanto da definirla ossessione. Persone che sono attente ad ogni minimo dettaglio. Per fare le pulizie c’è bisogno dei prodotti giusti. C’è quello per il piano cottura, per il lavabo, per il pavimento o il parquet, c’è anche quello il mobilio o per i vetri, per il bagno. Sono diversi e bisogna sempre fare attenzione a quali usare e come.

Naturalmente ci sono anche i metodi naturali. E’ possibile realizzare un detersivo con prodotti che sono in natura e ci sono i famosi metodi della nonna. Una delle cose più difficili da pulire sono sicuramente i vetri. Spesso restano sempre quelle piccole macchie che alla luce si notano e anche molto. Per questo, vi sveliamo un ‘segreto’: se aggiungete questo al detersivo verranno davvero splendenti.

Aggiungi questo prodotto al detersivo che usi per i vetri e il risultato è garantito: verranno davvero splendenti

Pulire la casa è un dovere ma anche un piacere. Vedere ogni stanza in perfetta armonia dà a molti, non a tutti, un senso di tranquillità e ovviamente di pulizia. Spesso per metterle in pratica scegliamo un giorno in settimana, magari quando siamo liberi. Mentre quel giorno andiamo a fondo, negli altri per gli impegni puliamo in modo più veloce.

Una delle cose più difficili da lavare sono i vetri. Non sempre dopo averli puliti sono perfetti e qualche macchia resta sempre. Per questo, per evitare che questo accada, vi diamo un consiglio. C’è un prodotto che potete aggiungere al detersivo che solitamente usate per pulirli: di cosa si tratta?

L’unica cosa da fare è aggiungere un po’ di ammorbidente al detergente. La fase da seguire è questa: pulire le finestre, poi con un miscuglio di acqua e ammorbidente lucidare usando un panno non duro. A che cosa serve questo procedimento? Questo ‘segreto’ evita che si attacchino ai vetri qualsiasi tipo di particelle che si trovano in aria, parliamo in questo caso della polvere che proprio dà fastidio.