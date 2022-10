Ad ognuno i suoi pregi e difetti: questi segni zodiacali hanno le mani bucate, spendono denaro come non ci fosse un domani!

Ognuno di noi ha una personalità ben definita che si rispecchia nel modo di affrontare la vita. Molti credono che l’Oroscopo sia un ottimo punto di partenza per descrivere una persona e le sue peculiarità, talvolta comuni a coloro che sono nati nello stesso periodo. Hanno proprio le mani bucate questi segni zodiacali che spendono come non ci fosse un domani.

Certo, magari non vale proprio per tutti, ma chiunque conosca qualcuno che corrisponda ad uno di questi segni dovrà riconoscere che hanno una tendenza a fare acquisti davvero importante. Se siete curiosi di scoprire di quali si tratta non dovete fare altro che correre a leggere il prossimo paragrafo.

Segni zodiacali con le mani bucate: questi spendono come non ci fosse un domani

Qualcuno ne è consapevole e usa l’Oroscopo un po’ come giustificazione. “Sono dell’Ariete”, ad esempio, ci viene detto quando ad una persona si fa notare un certo grado di testardaggine. Ebbene, non sorprende scoprire che anche per quanto riguarda la gestione del portafogli e dell’economia quotidiana alcuni segni zodiacali sono meno parsimoniosi di altri.

E non è detto che ci si riferisca solo alle classiche spese in negozio o al supermercato. Con la modernizzazione della tecnologia che ci ha dato la possibilità di fare acquisti anche comodamente seduti sul divano di casa non c’è pigrizia che tenga: bastano un cellulare e una connessione ad internet e il gioco è fatto. Volete sapere di quali segni si tratta?

Iniziamo con la Bilancia! Un segno che, all’apparenza, dovrebbe dimostrare un certo equilibrio e che invece, talvolta, si fa vincere dalla vanità. Così avere l’ultimo paio di scarpe alla moda o proprio quello specifico e costosissimo profumo diventano necessità vere e proprie da soddisfare in barba all’economia domestica.

Non da meno è l’Ariete, nonostante la forza d’animo e la determinazione nel quotidiano. Talvolta il suo desiderio di strafare lo porta a compiere scelte avventate senza pensare alle conseguenze a lungo termine. Ecco che si ritrova ad aver speso una piccola fortuna preso dalla foga del momento e, magari, persino a scordarsene dopo!

Infine, ma non per importanza, l’Acquario. Sognatori e idealisti, vedono il bello in qualsiasi cosa. Si lasciano affascinare dalle vetrine, dai profumi e come sotto ipnosi vanno avanti ad acquistare di tutto, anche ciò di cui in realtà non hanno bisogno. La loro voglia di divertirsi, di scoprire, di provare, li porta a spendere non solo per oggetti, abiti e vari, ma anche per esperienze nuove, come provare un nuovo sport ogni settimana o sperimentare nuovi ristoranti ogni sera. Vi rispecchiate in una di queste descrizioni?