L’ex gieffina di cui vi stiamo per parlare è purtroppo protagonista di uno spiacevole evento che racconta mediante un post triste e toccante. Ecco le parole che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

I social media sono spesso considerati fonte di intrattenimento, come se fossero un prolungamento del divertimento che si prova davanti ad un televisore. In questo caso, si ha a che fare con uno schermi più piccino, ma questo non significa che siano meno importanti o per niente gravi le notizie condivise. Appunto, il post dell’ex gieffina ha scombussolato i fan e tutta l’opinione pubblica.

Il Grande Fratello è tra i maggiori reality in voga, specialmente è un punto di partenza essenziale per chi dal nulla vuole costruire una carriera fatta di successi e traguardi nel mondo della televisione. C’è chi riesce a raggiungere anche altri obiettivi, come quello di costruirsi una famiglia.

Insomma, ognuno ha i suoi sogni nel cassetto. Oggi vi riveliamo che quello dell’ex gieffina non potrà più realizzarsi. Le parole gelano il cuore e lo rompono in mille pezzi.

Ex gieffina si lascia andare ad uno sfogo toccante, ecco il post

Quanto vi stiamo per raccontare sull’ex gieffina e del suo post è una notizia che tocca l’animo perché non riguarda soltanto la protagonista di oggi. E’ una questione che riguarda tantissime donne. Alcune la vivono con dolore, altre si rassegnano senza obiettare. Lei decide di parlarne per sfogarsi, e condividere la tristezza con il pubblico che la segue da sempre.

Si tratta di Daniela Martani ex concorrente del Grande Fratello, è nota per i suoi modi irriverenti e autoironici. Infatti, vedere questi scatti in bianco e nero, nello specifico quello in cui è in lacrime, è una situazione del tutto inaspettata che sciocca non poco i fan. Cosa le è accaduto?

L’ultima volta l’abbiamo vista ad un altro reality, L’Isola dei Famosi. L’esperienza l’ha cambiata nel profondo, e credeva che proprio questa fosse stata la causa che le avesse stravolto l’organismo. Con stupore, la risposta dei medici è stata un’altra. Dopo aver partecipato al noto format, ha avuto un periodo in cui le mestruazioni si sono bloccate.

La prima causa che ha pensato è stata quella che forse la malnutrizione e lo stress le hanno giocato un brutto tiro, e che forse è stata proprio questa la ragione del blocco temporaneo.

Si fa controllare dagli specialisti e quello che scopre è agghiacciante: non si tratta di uno “stop momentaneo” dovuto alle cause sopracitate, ma è l’inizio di una nuova fase della sua vita, la menopausa.

A 49 anni compiuti non potrà più avere figli. La notizia per quanto sia comune nell’universo femminile, l’ha spiazzata. Perché afferma di non essere mai stata quel tipo di donna che assolutamente non voleva o voleva figlia. Ma ha sempre aspettato l’uomo giusto con il quale costruire una famiglia.

Aspettando, non è arrivato chi sperava. Il suo sogno è quello di adottare un bambino da single, ma il problema è che in Italia la mono genitorialità non è considerata al vaglio delle adozioni. Al momento, confessa di sentirsi fragile, anche se di solito la si vede forte perché ha sempre manifestato questa prontezza di spirito.

Così, si lascia andare al post nel quale si mette a nudo, e afferma: “Ora però la falla nella corazza è troppo profonda e a volte sopportare tutto è davvero difficile.”

Con l’augurio che possa stare meglio e che possa raggiungere il suo sogno d’adozione, restiamo aggiornati.