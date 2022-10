Devi mettere questo nel barattolo del sale e dello zucchero così non si formerà umidità: il segreto che non tutti conoscono per una perfetta conservazione.

Il sale e lo zucchero sono praticamente gli ingredienti più usati in cucina. Anche per le ricette più semplici c’è bisogno di un pizzico di granelli bianchi, per insaporire la pietanza o, nel caso dello zucchero, per conferire ad essa un sapore dolce. Tutti noi, insomma, abbiamo sempre del sale o dello zucchero a portata di mano, nelle nostre case… ma siamo così sicuri di conservarlo nel migliore dei modi?

È consuetudine conservare questi prodotti in barattoli o contenitori con chiusura ermetica, per proteggerli dall’umidità. Non tutti sanno, però, ché c’è un semplice trucchetto per tenerli asciutti il più possibile e conservarli nel migliore dei modi. Vi servirà un semplice ingrediente che, proprio come sale e zucchero, abbiamo tutti in casa.

Come conservare al meglio sale e zucchero: metti questo ingrediente nei barattoli

Sale e zucchero rappresentano la base delle nostre realizzazioni culinarie, ma non è cosa da trascurare la loro perfetta conservazione. Non tutti sanno, infatti, che queste sostanze trattengono molto l’umidità presente nell’aria: è fondamentale conservarli in un luogo asciutto e fresco e, soprattutto, in appositi contenitori. Contenitori nei quali è possibile aggiungere un vero e proprio ‘tocco magico’, che vi permetterà di eliminare totalmente l’umidità nei recipienti. Di cosa stiamo parlando?

Del nostro caro caffè, un ingrediente semplice ma dalle mille funzionalità. Il caffè è utilissimo quando si beve, ma è un perfetto alleato anche in termini di pulizia della casa, igiene personale e, in questo caso, conservazione dei prodotti. Cosa bisogna dare nello specifico?

Vi serviranno soltanto pochi chicchi di caffè: riponeteli sul fondo della vostra zuccheriera, saliera o nei contenitori in cui conservate i prodotti. I chicchi di caffè hanno la proprietà di contrastare l’umidità ed risultano per tanto perfetti per conservare al meglio sale e zucchero: i prodotti non si condenseranno in fastidiosi grumi e resteranno come appena aperti dalla scatola.

Non a caso i chicchi di caffé sono consigliati anche per eliminare l’odore di umido nei cassetti, negli armadi o, in generale, in qualsiasi ambiente della vostra casa. Vi basterà riporre alcuni chicchi in una ciotola e posizionarla nella zona che vi interessa. Se volete utilizzare il caffè in polvere, invece, potete riempire dei sacchetti ed emulare i classici sacchettini di lavanda, spesso utilizzati per dare profumo agli armadi.

Il caffè, ancora una volta, si rivela un ottimo alleato per la nostra casa e, in questo caso, per la nostra cucina. E voi, avete mai provato ad aggiunger dei chicchi di caffè nei vostri contenitori di sale e zucchero? Il risultato è garantito!