Se metti questo ingrediente nell’acqua il tuo pavimento sarà pulito ed impeccabile velocemente; un segreto che quasi nessuno conosce.

Chi non vorrebbe vedere i pavimenti della propria casa sempre lucidi e brillanti? Peccato, però, che la loro pulizia richiede un bel po’ di tempo e non meno fatica. Si tratta di una superficie continuamente a contatto con lo sporco, poiché siamo soliti camminare in casa anche con le scarpe.

Esiste, però, un modo per rendere davvero lucido il vostro pavimento, che risulterà lucente e senza aloni in pochissimo tempo. Vi basterà aggiungere all’acqua un semplice ingrediente, che di certo non manca nelle vostre cucine. Pronti a conoscere questo trucchetto? Vi cambieà la vita.

Come ottenere un pavimento pulito in pochissimo tempo: ti serve questo ingrediente

La maggior parte di noi si affida a prodotti e detergenti in commercio per la pulizia della nostra casa e, nello specifico, del nostro pavimento. Nei supermercati è possibile trovare una vasta scelta, tra profumazioni e colori , ma c’è una ‘chicca’ che gli amanti del fai da te devono assolutamente conoscere. C’è un particolare ingrediente che, aggiungo all’acqua calda, renderà il vostro pavimento più lucido che mai. Di cosa parliamo?

Dell’amatissimo rosmarino, super utilizzato in cucina, ma anche nelle pulizie domestiche. Non tutti lo sanno, ma questa pianta ha delle proprietà sgrassanti e igienizzanti da non credere. E, non meno importante, regala all’ambiente un profumo unico! Come preparare il detergente fai da te a base di rosmarino? L’ideale sarebbe unirlo ad altri ingredienti, primi tra tutti il bicarbonato e l’aceto bianco ( immancabili quando si tratta di pulizie!) per creare una miscela potentissima, ma andrà benissimo anche il solo rosmarino. Come preparate il detersivo?

Basta fare bollire alcuni rametti in acqua e poi lasciare a riposo in un luogo fresco per almeno 12 ore: al rosmarino potrete aggiungere anche qualche ramo di alloro, un’altra erba aromatica miracolosa per le vostre pulizie. Quando tutto è pronto, versate il composto nell’acqua tiepida o calda con la quale laverete il pavimento e procedete alla pulizia: il risultato vi lascerà senza parole e, ricordate, non occorre risciacquare. Pavimenti brillanti, ma non solo: l’ambiente risulterà profumato e super igienizzato. E non è finita qui! A quanto pare, la forte profumazione delle erbe aromatiche terrà lontani dalle vostre abitazioni anche alcuni fastidiosi insetti. Un metodo naturale, dai numerosi pro e zero contro!

E voi, cosa aspettate a sperimentare questo trucchetto per far tornare a splendere le vostre case? Un trucchetto che, in passato, era molto utilizzato: in antichità, le erbe aromatiche e le spezie erano un vero must per igienizzare e deodorare. Perché non recuperare queste buone e vecchie abitudini che ci permettono di pulire la nostra casa a poco prezzo?