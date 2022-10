Non hai mai usato così la pellicola trasparente: ti risolve un problema molto fastidioso; ecco uno dei tanti utilizzi di questo oggetto magico.

Utilizzata principalmente per conservare al meglio gli alimenti, la pellicola trasparente può rivelarsi la tua soluzione in tantissimi casi…e non solo il cucina. Sapete, ad esempio, che avvolgendo i vostri capelli nella pellicola dopo aver applicato la maschera, rafforzerete l’effetto di quest’ultima? Oggi, però, non vogliamo parlarvi di trattamenti beauty, ma di uno dei problemi più fastidiosi in termini di pulizie.

C’è una parte della nostra cucina che è davvero difficile sgrassare ed è a questo punto che entra in gioco la nostra amata pellicola. Ecco come utilizzarla e quali sono gli step da seguire per un risultato che vi farà sgranare gli occhi.

La pellicola trasparente ti può aiutare a risolvere questo problema: usala così

Impossibile non averla in casa: la pellicola trasparente è perfetta per avvolgere gli alimenti e conservarli al meglio, sia in frigo che non. Di recente, però, questo ‘rotolo magico’ si sta rivelando utile anche in molte altre occasioni. Oggi vi parleremo di un trucchetto per pulire una delle parti più fastidiose della vostra cucina: la griglia del forno!

Cottura dopo cottura, ricetta dopo ricetta, sulla griglia si accumula un bel po’ di grasso: per questo motivo è davvero fondamentale rimuovere lo sporco del vostro forno in maniere frequente e precisa. Ma come possiamo pulire al meglio le griglie? Proprio utilizzando la pellicola trasparente. Vi servirà un semplice ingrediente: dello sgrassatore naturale. E via con il primo step!

Posizionate una primo strato di pellicola su di un teglia, nella quale poggerete la vostra griglia: a questo punto spruzzate lo sgrassatore, facendo attenzione ad estendere il prodotto su tutta la superficie e abbondando nelle zone maggiormente incrostate. Successivamente, avvolgete completamente la griglia nella pellicola trasparente e lasciate agire il prodotto per un paio di ore. Non abbiate fretta: solo in questo modo il grasso scivolerà via facilmente. Alla fine, rimuovete con accuratezza lo sporco e risciacquate la griglia: vi apparirà come nuova! Un metodo semplice e, soprattutto, che non richiede particolare sforzo fisico: un punto a favore da non sottovalutare.

Per quanto riguarda lo sgrassatore naturale, potrete anche ricorrere al ‘fai da te’. Ci sono tantissime ricette per dare vita a potenti sgrassatori con pochi e semplici ingredienti che possiamo trovare nelle nostre case: tra le sostante naturali più efficaci ci sono senza dubbio l’aceto e il bicarbonato di sodio, due alleati fondamentali per l’igiene della nostra casa. E voi, conoscevate questo fantastico trucchetto per far tornare a brillare le vostre griglie? Non vi resta che provarlo: il risultato vi lascerà senza parole e siamo certi che diventerà un vero e proprio ‘must’ nelle vostre pulizie.