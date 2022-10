Non al forno e nemmeno sulla brace: se cuoci così le castagne saranno super morbide; la ricetta che non tutti conoscono.

Sono loro le protagoniste assolute di questa stagione. Se pensiamo all’autunno non possiamo non pensare alle castagne, tra i frutti più amati, ma anche tra i più nutrienti. Spesso vendute per strada come classico “street food”, ci sono diversi modi per cuocerle oltre a quelli più comuni.

Una particolare ricetta vi stupirà perché vi permetterà di rendere le vostre castagne morbidissime, in poco tempo. Se siete in cerca di qualcosa di diverso dalle solite caldarroste ( arrostite) o castagne al forno, ecco come potete cuocere le regine dell’autunno!

Castagne, il segreto per avere super morbide: prova a cuocerle così

Tutti pazzi per le caldarroste, ma c’è un modo per ottenere un risultato simile in molto meno tempo. Forse non ci avete mai pensato prima, ma potete cuocere le vostre castagne anche in microonde. Con un risultato che vi farà leccare i baffi! Come procedere?

Il primo step è quello di incidere leggermente la buccia della castagna, senza toccare la polpa: sarà più semplice sbucciarle una volta pronte. Il secondo passaggio, davvero fondamentale, è quello di lasciare le castagne in ammollo in un recipiente pieno di acqua tiepida. In questo modo, diventeranno più morbide e il risultato finale sarà super gustoso. Assicuratevi che tutte le castagne siano completamente immerse nell’acqua e lasciatele lì per 10 – 15 minuti. A questo punto, si parte con la cottura!

Una volta scolate, sistemate le castagne su un piatto, col taglio rivolto verso l’altro, e ben distanziate l’una dall’altra. Azionate il microonde alla massima potenza per 5 o 6 minuti: per l’ultimo minuto è consigliata la funzione grill. Al termine dalla cottura, posizionate la castagne in un sacchetto o in uno strofinaccio ben chiuso: una mossa importante per far sì che il guscio si stacchi alla perfezione. A questo punto è praticamente fatta!

Una ricetta salva tempo, che permette di cucinare castagne morbide e gustose in pochissimi minuti, senza dover accendere il forno e senza odore di bruciato. Un’alternativa validissima alle classiche tipologie di cottura, anche perché richiede pochi minuti e semplicemente dell’acqua. Il risultato sarà garantito: avrete castagne squisite, pronte per essere mangiate o utilizzate per impreziosire altre pietanze

Ma, oltre ad essere super gustose, le castagne sono anche ricche di sostanze nutritive: un ottimo alleato per chi ha bisogno di nuove energie. Grazie all’alto contenuto di fibre, le castagne sono perfette anche per regolarizzare l’attività intestinale. La vera magia è che, pur non essendo molto caloriche, la castagne sono super sazianti! Motivo per il quale sono spesso inserite nelle diete ( nella giusta misura), come spuntino goloso ma facilmente digeribile. E voi, cosa aspettate ad accendere il microonde?