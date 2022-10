Sono uno di quegli ingredienti che non mancano mai: quando torni a casa dal supermercato dove conservi le uova? Occhio a questo errore!

Ci sono molti ingredienti che consideriamo fondamentali e che cerchiamo di non farci mai mancare in casa. Basti pensare all’olio, alla farina, alla pasta o al latte. Tra questi, però, ce n’è uno in particolare che è versatile e genuino, nutriente e che davvero ci salva spesso in cucina. Quando torni a casa dal supermercato tu dove conservi le uova? Non fare questo brutto errore!

Di sicuro a tutti è capitato di sbagliare senza nemmeno rendersene conto. Del resto, quando siamo abituati a fare una cosa in modo automatico è difficile cambiare le nostre abitudini. Eppure, per quanto riguarda le uova, c’è un dettaglio importante che dovremmo conoscere per evitare errori. Andiamo allora a vedere insieme di che particolare si tratta!

Dove conservi le uova: attenzione a non fare questo errore molto comune

Quando andiamo a fare la spesa sfiliamo tra i reparti del supermercato e vediamo la merce distribuita e riposta in un determinato modo. Per questo, quando torniamo a casa, è facile sbagliare senza rendercene conto limitandoci a “copiare” questo tipo di ordine.

Spesso questo capita proprio con le uova, che, invece, dovremmo sempre curare con attenzione: è un alimento non solo delicato, ma rischia anche di contaminarsi facilmente. Vediamo allora dove andrebbero conservate una volta che siamo tornati a casa dal supermercato.

Se è vero che nei negozi di alimentari e al supermercato le troviamo tra gli scaffali, dovete sapere che una volta arrivati a casa le uova vanno messe in frigorifero. Il motivo? Ebbene, di sicuro avrete sentito parlare della “salmonella”. Le uova sono tra gli alimenti più a rischio, per questo motivo occorre sempre maneggiarle e utilizzarle con attenzione.

Prima di tutto non dobbiamo mai consumare un uovo che presenti un guscio danneggiato. La parte esterna, infatti, funge da isolante e preserva l’interno, se è rotto rischiamo che il “frutto” sia stato contaminato. Inoltre, tenerle in frigo a basse temperatura, è il modo migliore di prevenire il proliferare dei batteri.

Di sicuro molti si chiedono perché allora, quando le acquistiamo, le troviamo negli scaffali. La ragione è evitare sbalzi termici che anche andrebbero a favorire la diffusione di batteri. Dovendo essere prelevate dal punto di origine e poi distribuite, bisogna assicurarsi che rimangano sempre alla stessa temperatura. Questo è lo stesso motivo per il quale non dovremmo mai togliere un uovo dal frigo, lasciarlo a temperatura per diverse ore e poi, non avendolo usato, riporlo di nuovo al suo interno. Facendo attenzione a questi piccoli dettagli ci assicureremo di aver cura di questo alimento amatissimo.