Solo così le tue unghie non si spezzeranno più: basta una semplice mossa; non tutti lo fanno ma è fondamentale.

Ormai rappresentano un vero e proprio biglietto da visita. Le mani perfettamente curate sono un piacere per gli occhi e per il tatto. Non è sempre facile, però, avere unghie impeccabili, soprattutto per chi effettua lavori manuali o, semplicemente, è impegnata con le faccende domestiche.

Tra gli inconvenienti più fastidiosi con cui una donna deve fare i conti c’è proprio questo, l’unghia spezzata! Un vero e proprio ‘trauma’ quando questo accade poco dopo la nuova manicure… Ma come è possibile evitare questo spiacevole imprevisto? Avere unghie più forti e sane non è difficile, ma, come per ogni parte del nostro corpo, bisogna prendersene cura. C’è un passaggio, ad esempio, semplicissimo, che richiede pochi secondi, ma che quasi nessuno ricorda: se lo farai darai nuova vita alle estremità delle tue mani.

Le tue unghie non si spezzeranno più se fai questo: ecco come renderle più forti

Che si scelga gel o smalto semipermanente, è sempre più diffusa la moda della nail art. C’è chi preferisce colori nude e chi, invece, ama osare con il rosso: quel che è certo che per la la maggior parte delle donne è davvero fondamentale avere le unghie a posto. Fondamentale, ma non sempre semplice. Proprio per il continuo utilizzo di smalti e trattamenti, infatti, le unghie possono indebolirsi e, di conseguenza, tendono a spezzarsi molto spesso. Il consiglio principale è prendere una pausa, di tanto in tanto, da smalti e decorazioni varie. Vi basterà una settimana o due per permettere alle vostre unghie di ‘riposarsi’ ed idratarle nel migliore dei modi. Ebbene sì, è questa la parolina magica: idratazione.

Molto spesso le unghie tendono a rompersi proprio perché disidratate: come fare idratarle e renderle più forti? Vi servirà una semplice crema, proprio come per altre parti del corpo. Può andare bene anche la crema che utilizzate per le mani, purché sia molto nutriente. In alternativa, esistono creme specifiche, mirate proprio a conferire più idratazione alle vostre unghie. Quello che conta, però, è concentrarvi proprio sulla zona interessata. Spesso, quando mettiamo la crema sulle mani, dimentichiamo completamente la zona delle unghie, concentrandoci sui palmi e sulle nocche, raggiungendo al massimo le dita. È un grave errore!

L’unghia va idratata accuratamente ed è importanze massaggiare con la crema anche la zona che contorna l’unghia, dove spesso di formano le cuticole. In questo modo avrete mani morbide, ma, soprattutto, unghie più forte e resistenti. Vi basteranno pochi minuti: non abbiate fretta e dedicatevi con attenzione alle vostre mani, senza tralasciare le unghie. I risultati che otterrete saranno sensazionali.