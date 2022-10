Le tende torneranno bianche e splendenti ma avranno anche un ottimo profumo con questo metodo; non potrai più farne a meno.

Provate ad eliminarle dalle vostre finestre e noterete immediatamente la differenze. Le tende sono un elemento fondamentale nel nostro arredamento, non solo per motivi pratici. Ci proteggono dal sole e dagli sguardi indesiderati, ma conferiscono anche all’ambiente un tocco di eleganza e raffinatezza. Tutto meraviglioso, ma come pulirle ed igienizzarle al meglio senza rovinarne il tessuto?

Il rischio di danneggiarle è sempre dietro l’angolo, soprattutto se si tratta di materiali particolarmente delicati, come il lino, il velluto o la seta. Come fare, quindi, per ottenere tende da interni bianche e splendenti? C’è un piccolo segreto che fa al caso vostro.

Tende splendenti e profumate: ecco come ottenerle con un semplice prodotto

Non è semplice dedicarsi alla pulizie delle tende, ma igienizzarle è più necessario di quanto crediate. Soprattutto se si tratta di tende molto lunghe, che toccano praticamente il pavimento: lo sporco si annida ed è importate lavarle con una certa frequenza. Ma, soprattutto, lavarle con cura! Si tratta di materiali delicati, che non conviene gettare il lavatrice a ‘cuor leggero ‘! Anche perché, molto spesso, si rischia di rovinarle senza neanche ottenere il risultato di pulizia desiderato: eliminare il grigiore o l’ingiallimento e recuperare il bianco degli inizi. Come procedere, quindi, per far tornare le nostre tende come nuove?

Ebbene, c’è un ottimo alleato capace di smacchiare anche i tessuti più rovinati: il sapone di Marsiglia! Un prodotto naturale ma super efficace, ecco cosa dovrai fare. Il primo step è quello di immergere le vostre tende in una bacinella con dell’acqua calda: lasciate in ammollo per almeno 30 minuti e, successivamente, utilizzate il sapone di Marsiglia sulle zone più macchiate. Noterai con stupore che le macchie scompariranno in pochissimi minuti, ma non è finita qui. A questo punto, riempite nuovamente la bacinella con l’acqua e riponete le tende, aggiungendo sapone di Marsiglia ( liquido) e, se potete, anche due cucchiai di bicarbonato. Lasciate in ammollo per qualche ore e, se potete, anche tutta la notte. Questo è il metodo migliore per quanto riguarda lo sbiancamento delle tende: e che profumo!

A seconda del materiale di cui è composta la vostra tenda, dopo il passaggio in bacinella, potrete procedere anche al lavaggio in lavatrice. È importante, però, leggere con attenzione le indicazioni riportate sull’etichetta, per evitare spiacevoli sconvenienti. Nel caso del cotone, ad esempio, è possibile procedere con un semplice lavaggio a 30°C, senza centrifuga, ma la situazione cambia per gli altri tipi di tessuti.

Quel che è importante ricordare è che, per riottenere il bianco ed eliminare gli aloni del tempo che passa, esiste il caro e vecchio sapone di Marsiglia. Quanti di voi lo utilizzano per le faccende domestiche?