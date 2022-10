A volte dei piccoli inconveniente si rivelano un colpo di fortuna: approfitta della pioggia, il trucco geniale per risparmiare una faticaccia

Ammettiamolo, possiamo anche amare l’inverno come stagione, ma la pioggia non la sopportiamo proprio. Ci costringe in casa o, se siamo costretti ad avventurarci a scuola e al lavoro, ci ritroviamo fradici e infreddoliti. Per non parlare di come riduce le nostre finestre pulite e i pavimenti, se vi camminiamo con le scarpe infangate! Approfitta della pioggia: questo trucco geniale ti fa risparmiare una faticaccia.

Non demoralizzatevi, non tutti gli inconvenienti vengono solo per complicarci la vita. A volte bisogna sapere guarda e sfruttare il lato positivo delle cose. Anche con la pioggia? Sì! Perché vi tornerà utile per risparmiarvi una bella faticaccia e, perché no, anche qualche soldo. Non vogliamo dilungarci oltre, quindi seguiteci nelle prossime righe per comprendere di che stiamo parlando.

Sfrutta questo trucco geniale con la pioggia: risparmi una faticaccia!

Avete presente quando arriva il momento di pulire balconi e terrazzi? Sì, parliamo proprio di quando siamo costretti a spazzare, scrostare e lavare il pavimento esterno della nostra abitazione. Di sicuro non si tratta di una passeggiata, soprattutto perché, essendo esposto alle intemperie, ci costringe a faticare parecchio.

Ebbene, se fare come vi spieghiamo tra poco vi accorgerete che può essere davvero una passeggiata! E non avrete nemmeno bisogno di prodotti costosi, come detergenti particolari da acquistare al supermercato. Vi occorrerà un unico ingrediente che è molto probabile abbiate già in dispensa. Che ne dite di metterci al lavoro?

Ovviamente potrete servirvi di questo metodo anche per i giardini pavimentati. Cosa dobbiamo fare? Come prima cosa munirci di una confezione di bicarbonato e di una vecchia scopa. Andiamo a spargere la polvere sul pavimento, vi regolerete con la quantità in base alla grandezza dell’area interessata.

Ovviamente la pioggia bagnerà il bicarbonato, non temete, è così che deve essere. Lasciate quindi agire per una decina di minuti, quindi con la scopa vecchia andate a strofinare il pavimento. Fatelo con energia, in modo da grattare via ogni residuo di sporco o incrostazione. La pioggia vi aiuterà in questo senso facendoli scivolare via.

A questo punto non dobbiamo fare altro che prendere uno straccio per pavimenti e andare a ripulire il tutto. Non avremo bisogno di cambiare l’acqua, c’è la pioggia che lo fa al posto nostro! Noi andremo solo a risciacquare lo straccio in modo che sia pulito e ripeteremo l’operazione. E adesso? Adesso aspettiamo che smetta di piovere definitivamente e di nuovo ripassiamo con lo straccio, asciugando così i residui di acqua. Il risultato? I pavimenti dei nostri balconi, terrazzi e giardini sono come nuovi e noi non abbiamo usato nemmeno un detergente!