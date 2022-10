Per avere pentole come nuove bastano due ingredienti semplicissimi: le incrostazioni finalmente spariranno!

Le incrostazioni sulle pentole a volte sono davvero ostinate e rendono il lavaggio faticoso: toglierle è molto più facile di quanto sembri!

Quasi per tutti, trascorrere del tempo a tavola e mangiare è una delle cose più belle che ci siano nella vita. Il difficile arriva però quando dobbiamo lavare piatti, bicchieri, posate, padelle e pentole: una vera e propria scocciatura che molti cercano di evitare grazie all’uso della lavastoviglie. Se questa manca in casa o se è momentaneamente guasta, allora tocca proprio a noi sobbarcarci di questa incombenza.

La fatica ovviamente dipende dalla quantità di cose da lavare, ma a volte a rendere più complicato il tutto è il tipo di sporco da rimuovere. Chi di noi non si è mai imbattuto in pentole super incrostate, per nulla facili da pulire? A chi non è mai capitato di impiegare il doppio del tempo per cercare di farle tornare agli ‘antichi splendori’?

Addirittura, nei casi più gravi, l’unica soluzione è buttarle via. Un vero peccato, ma è davvero impossibile recuperarle? Bene, sappiate che da oggi non dovrete più temere di dover giungere a conseguenze così drastiche: vi basterà usare due ingredienti presenti nelle cucine di tutte le case e in pochi minuti riuscirete a far risplendere le vostre pentole come mai prima d’ora.

Come eliminare le incrostazioni dalle pentole: rimedio utilissimo

Le incrostazioni su padelle e pentole sono un vero e proprio incubo per molti ma, come per tanti altri piccoli problemi casalinghi, anche per questo il rimedio è a portata di mano. Servono solo una fetta di limone e del sale da cucina. Due ingredienti davvero preziosi in moltissime occasioni, soprattutto quando dobbiamo svolgere le pulizie domestiche. Si sa, infatti, che con il limone è possibile pulire a fondo i rubinetti dal calcare. Ovviamente, per lavare i sanitari del bagno, sarà sempre necessario disinfettarli con un prodotto apposito. Per quanto riguarda il sale, invece, questo può essere d’aiuto anche contro alcune macchie sui vestiti particolarmente difficili.

Prendete un cucchiaio di sale e versatelo sul fondo della pentola da lavare: prendere poi la fetta di limone e strofinatela piano sull’incrostazione. E’ importante cercare di evitare che esca il succo dall’agrume. Quest’ultimo, com’è noto, ha un potere sgrassante davvero eccezionale ed è per questo che nessun prodotto potrà mai darci dei risultati così strabilianti. Inoltre, al contrario dell’aceto, emana un odore piacevolissimo e non rischia di corrodere le padelle.

Come ultimo step, dovrete passare della carta assorbente sul fondo della pentola in modo da eliminare ogni residuo di incrostazione o unto. Et voilà! Vi sorprenderete nel vederle tornare come quando le avete acquistate.

Siamo certi che da domani non saprete fare più a meno di questo piccolo ‘segreto’!