Macchia di vino rosso sui vestiti? Ti basterà spargervi questo per toglierla: rapido ed efficace!

Il sorprendente rimedio per rimuovere le macchie di vino rosso dai vestiti: è più facile di quanto pensi e bastano pochi minuti.

“Un pasto senza vino è come un giorno senza sole”, diceva il gastronomo francese Anthelme Brillat-Savarin. Tutti coloro che amano i piaceri della buona tavola, sapranno sicuramente che un buon bicchiere di vino rosso può esaltare i sapori delle pietanze, anche delle più semplici. Che si tratti della domenica a pranzo o di una cena in piacevole compagnia, che sia rosso, bianco o rosé, la bevanda tanto cara a Bacco è il tocco che ci vuole per rendere un pasto indimenticabile.

Capita, però, che accidentalmente il calice caschi sulla tavola, o peggio, sui nostri vestiti. Soprattutto il vino rosso non è affatto facile da togliere e un’evenienza del genere può rovinarci una bella serata o, nel peggiore dei casi, un evento importante come un matrimonio.

Soprattutto in una situazione del genere, sarebbe davvero un bel disastro, no? Cosa fare quindi se per una distrazione il nostro magnifico vestito da cerimonia o la nostra favolosa camicia si sporca di una terribile macchia color rosso? Niente paura: se conosci questo trucchetto, l”incubo’ finirà in pochi minuti.

Come togliere le macchie di vino rosso dai vestiti: rimedio miracoloso!

Se anche voi siete dei buongustai appassionati di enogastronomia, forse vi sarà capitato almeno una volta un piccolo ‘incidente’ col vino rosso. Tovaglie, tappeti e vestiti possono correre il pericolo di rovinarsi e quindi cosa fare se succede? Ebbene, tenetevi forte perché da oggi non dovrete più tremare all’idea che vi caschi addosso un po’ di vino. Con un semplice ingrediente presente in tutte le case, infatti, risolverete in men che non si dica.

Dovete sapere che per ripulire il vostro indumento basta un po’ di sale grosso: dopo aver asciugato tempestivamente la macchia, spargetelo sopra di essa; vedrete che il vino verrà assorbito e potrete quindi passare l’indumento sotto l’acqua fredda. Non crederete ai vostri occhi! Stessa cosa vale, ad esempio, per le tovaglie e per i tappeti.

Ancora una volta, quindi, il sale doppio ci viene in aiuto per risolvere i problemi più pratici che tutti ci troviamo spesso ad affrontare soprattutto in casa. Oltre ad essere indispensabile per cucinare, ha mille altri usi che non tutti conoscono. Lo si può utilizzare, ad esempio, per evitare che la frutta si annerisca, per pulire le pentole, le spugne per i piatti, l’argenteria, per lavare le verdure ecc. Insomma, un vero toccasana per ottenere risultati casalinghi ottimi e in modo facile.

