L’arrivo del freddo significa che finalmente è il momento per la cioccolata calda: se vuoi renderla perfetta segui questi passaggi!

Per quanto possa non piacere l’interno, con il clima gelido, la pioggia e la neve, bisogna ammettere che ci sono moltissime delizie a consolarci. Piatti di ogni genere, dai primi ai dolci, che la rendono comunque una stagione indimenticabile e profumatissima. È finalmente il momento di una golosissima cioccolata calda: per averla perfetta segui questi passaggi.

Sebbene si tratti di una ricetta davvero semplicissima non sempre nel concreto poi si rivela tale. Ad alcuni riesce troppo liquida, come un latte insaporito dal cioccolato, mentre ad altri diventa quasi secca e grumosa. Se anche voi volete preparare a casa la cioccolata calda proprio come quella del bar, vellutata e profumatissima, golosa come nessun’altra, non dovete fare altro che seguire i passaggi che vi spiegheremo.

Cioccolata calda perfetta: segui questi passaggi e sarà un capolavoro questo inverno

Cominciamo prima di tutto a scoprire quali ingredienti ci servono:

mezzo litro di late;

200 grammi di cioccolato fondente;

40 grammi di cacao amaro;

75 grammi di amido di mais;

140 grammi di zucchero;

1 bacca di vaniglia.

Il procedimento, in effetti, resta davvero semplicissimo. Ma l’importante è utilizzare al meglio i nostri ingredienti e farlo nel modo giusto. Iniziamo quindi portando il latte sul fuoco in un tegame a fiamma dolce e mettere in ammollo la bacca di vaniglia. Intanto, in una ciotola, mescoliamo lo zucchero e l’amido insieme al cacao amaro. Mescoliamo in modo da ottenere un composto omogeneo.

Quando il latte sfiorerà il bollore andiamo a filtrarlo per eliminare la bacca di vaniglia. Ora riversiamolo, poco alla volta, nel tegame in cui abbiamo unito le polveri. Mentre lo facciamo con una frustra mano iniziamo a mescolare in modo che non si formino grumi. Torniamo quindi sulla fiamma e uniamo il cioccolato fondente tritato.

A questo punto il nostro solo compito e continuare a mescolare fino a quando la cioccolata non inizierà ad addensarsi. Potremo decidere noi stessi la consistenza: quando inizia a diventare cremosa se va bene possiamo già spegnere la fiamma. Se, invece, la vogliamo ancora più densa, lasciamo sul fornello ancora qualche minuto.

Non rimane che riversare nelle tazze e decorare a nostro gusto, con panna, cacao, marshmallow, ciò che ci piace. Se la preparerete seguendo questi semplicissimi passaggi sarà davvero un’opera d’arte, vellutata e profumatissima come poche, altro che quella del bar!

Consiglio extra: possiamo aggiungere alla vaniglia anche un pizzico di cannella per dare un profumo ancora più irresistibile. Se la preferite più dolce basterà aggiungere un cucchiaino di zucchero mentre è ancora calda e mescolare finché non sarà del tutto sciolto. Golosissima!