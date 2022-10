Hai notato che fa lo ‘scemo’ con altre donne? Allora devi fare così, non puoi sbagliare

Se ti sei accorta che il tuo lui fa lo ‘scemo’ con le altre, non perdere subito le staffe: metti in pratica questa infallibile strategia.

Finalmente, dopo aver sofferto tanto o, semplicemente, quando ti sembrava di non riuscire ad incontrare l’uomo perfetto per te, ecco che lo hai trovato. E’ proprio come lo avevi sempre desiderato: bello, intelligente, ti fa ridere, ti ricopre di attenzioni…in poche parole, ti rende felice! Tutto meraviglioso, se non fosse per un difetto che non riesce proprio a nascondere: fa spesso il galante con le altre e tu, giustamente, fai fatica a sopportarlo.

Ma come fare per indurlo a cambiare atteggiamento? Qual è lo stratagemma giusto per portarlo ad evitare certi ammiccamenti con qualcuna che non sei tu? Ovviamente, ogni donna percepisce queste situazioni in maniera differente, ma è davvero raro che vedere il proprio partner fare il ‘galletto’ con l’altro sesso non faccia irritare parecchio.

Sbagliato pensare che si riduca tutto alla semplice attrazione dell’uomo per varie donne: spesso dietro questi comportamenti apparentemente superficiali si nascondono motivazioni psicologiche che, se comprese, possono aiutarti ad avere un’altra visione della situazione. Secondo la psicosessuologa Veronica D’Aloi, flirtando con le altre in tua presenza, il tuo uomo ti starebbe inviando dei messaggi ben precisi.

Se lui fa lo scemo con le altre, prova a fare così: metodo da ricordare

La prima regola, anche in questo caso, è non farsi prendere dall’agitazione e distinguere, a mente più fredda possibile, le vere intenzioni del tuo lui quando inizia a riempire di complimenti o a sorridere una volta di troppo a qualsiasi donna si trovi nel raggio di dieci metri. Spesso, il flirtare non è necessariamente finalizzato a portare a termine il progetto di andare a letto con un’altra. Certo, può capitare anche questo, ma in tal caso non avverrebbe davanti ai tuoi occhi. Riflettici!

E’ invece molto più frequente che lui lo stia facendo semplicemente per insicurezza: “La mascolinità, oggi, attraverso una fase di profonda crisi e incertezza. Ecco allora che la conquista di una donna diversa dalla propria partner diventa uno strumento per ribadire il proprio potere seduttivo. A se stessi e al mondo intero”, spiega la dottoressa D’Aloi.

Talvolta, invece, assumendo questi atteggiamenti ambigui, il tuo lui potrebbe addirittura cercare di richiamare la tua attenzione. Il primo consiglio dell’esperta è di non partire in quarta facendosi dominare dall’istinto. Ovviamente, se il suo comportamento ti mette profondamente a disagio e ti provoca inquietudine, fai bene a parlarne direttamente con lui, ma nel modo e nel momento giusti. A differenza della rabbia, che è una pessima consigliera, una conversazione calma e serena può giovare moltissimo alla coppia.