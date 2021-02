Ricostruire la fiducia dopo un tradimento è molto difficile. Ecco 10 passaggi fondamentali per rimettere in gioco il vostro rapporto e tornare ad essere una coppia felice

Lo sapete, la fiducia è una componente imprescindibile all’interno di qualsiasi rapporto, ancor più nella coppia. Per riuscire ad ottenerla e a concederla ci vuole tempo, per questo una volta persa, è difficile da ricostruire.

La fiducia può essere tradita per tanti motivi:

rompendo una promessa

non essendoci nel momento del bisogno

mentendo o manipolando

non condividendo i propri sentimenti apertamente

Ecco, quindi, che se si vuole recuperare il rapporto bisogna mettere in atto dei comportamenti che vi aiuteranno in tal senso.

Cos’è la fiducia?

Iniziamo col dire che la fiducia significa in particolare 4 cose:

sentirsi al sicuro;

rispettarsi reciprocamente;

sostenersi a vicenda;

non sentire la necessità di controllare il proprio partner;

La fiducia può essere persa in vari modi, dopo un tradimento, ma anche dopo una bugia. Ad ogni modo, se siete stati traditi potreste sentirvi feriti e disorientati perciò, per ricostruire la fiducia, sono richiesti 10 passaggi imprescindibili.

10 passaggi per ricostruire la fiducia

1. Considerate il motivo alla base della bugia o del tradimento

Ovviamente, è difficile cercare di capire le ragioni dietro al tradimento, soprattutto all’inizio, ma è importantissimo. Anche se può risultare doloroso, uno dei modi più efficaci per ricostruire la fiducia dopo il tradimento è parlare con il partner della situazione.

Spiegate chiaramente al vostro compagno come vi sentite, perchè il suo comportamento vi ha ferito e di cosa avete bisogno per ripartire nel rapporto.

Cercate di capire se il vostro partner è sinceramente dispiaciuto per il dolore che vi ha arrecato, tuttavia, se doveste sentirvi troppo arrabbiati per continuare a parlare, tornate sull’argomento quando ve la sentite.

2. Praticate il perdono

Uno dei modi per riparare un rapporto dopo il tradimento della fiducia, è il perdono non solo verso il proprio partner, ma anche verso se stessi. Incolparvi per quanto è accaduto, infatti, non serve a nulla ma solo a tenervi bloccati in una situazione di stallo.

Ricordate, poi, che perdonare il partner non significa che approviate quello che ha fatto ma solo che gli state dando la possibilità di imparare e maturare dai suoi errori.

3.Non rivangate il passato

Una volta che decidete di dare una seconda possibilità al vostro compagno non pensate continuamente al passato, finendo col dubitare sulla sua futura onestà o fedeltà. In questo caso, potrebbe essere utile ricorrere ad un esperto che vi aiuti in tale senso.

4.Ricostruite la fiducia quando avete fatto del male a qualcuno

Se siete voi ad aver provocato dolore a qualcuno, potreste sentirvi abbattuti e depressi. In questo caso, è importante mettere in conto che il vostro comportamento potrebbe comportare una perdita irreparabile della fiducia da parte del vostro compagno.

Tuttavia se entrambi avete la disponibilità a lavorare per riparare la relazione, ci sono alcuni passaggi che si possono adottare.

5. Considerate perché l’avete fatto

Prima di cercare di ricostruire la fiducia, chiedetevi il perché del vostro comportamento. Volevate porre fine alla relazione ma non sapevate come? Le vostre esigenze non venivano soddisfatte dal partner?

Indagate sui motivi alla base del vostro comportamento anche se può essere difficile. Questo, infatti, è un aspetto fondamentale se si vuole ricostruire la fiducia.

6. Ammettete i vostri errori

È importante riconoscere che avete commesso un errore. Ricordate però che le vostre scuse non servono a giustificarvi, tuttavia, se alcuni vostri comportamenti sono stati influenzati dal vostro partner, condividetelo dopo esservi scusati.

7.Siate chiari

Quando vi scusate evitate di dare la colpa al partner. Assicuratevi di accompagnare le scuse ai modi con cui volete evitare di commettere di nuovo lo stesso errore. Per fare ciò, assicuratevi di essere pronti e disposti ad ascoltare in maniera aperta la risposta del vostro compagno.

8.Concedete tempo al vostro partner

Anche se voi vi sentite pronti a recuperare il rapporto, per il vostro partner potrebbe non essere così. Ognuno elabora gli eventi alla propria maniera. C’è chi potrebbe riuscire a parlare fin da subito e chi, invece, potrebbe chiedervi giorni o settimane prima di poter riuscire ad affrontare la questione con voi.

Non siate pressanti ma fate sapere sapere al partner che siete pronti quando lui lo sarà.

9.Lasciatevi guidare dalle richieste del partner

Inizialmente, dopo un tradimento della fiducia, il partner potrebbe richiedervi maggior trasparenza. In questo caso, lasciate che controlli il vostro telefono o pc in modo tale da dimostrare tutta la vostra onestà.

Ovviamente, se questa richiesta dovesse continuare nonostante i vostri progressi, parlare con un esperto di problemi di coppia può rivelarsi una buona decisione.

10.Cercate di costruire una buona comunicazione

Per evitare che il proprio partner si senta tradito anche senza la vostra volontà, una buona comunicazione è fondamentale. Le incomprensioni dettate da una cattiva comunicazione nella coppia, infatti, possono generare dolore e disonestà non intenzionale. Impegnatevi, dunque, ad instaurare un rapporto fatto di confronto e dialogo.

In conclusione

In altre prole, è possibile ricostruire una relazione dopo un tradimento della fiducia? La risposta è si, ma bisogna tener conto di una serie di aspetti.

Innanzitutto, ne deve valere la pena. In questo senso, quindi, dovete domandarvi se la vostra relazione merita una seconda possibilità o meno. Se decidete di continuare, ricordate che ricostruire la fiducia richiede del tempo, quindi, non dovete avere fretta.

Se entrambi i partner dimostrano la propria disponibilità, si potrebbe addirittura uscire più forti di prima da questa situazione.

Ricordate, poi, che questo percorso di rinascita non dovete farlo necessariamente da soli. Un consulente di coppia, infatti, può fornire un sostegno importante per aiutarvi a risolvere problemi inerenti alla perdita di fiducia come, ad esempio, dopo l’infedeltà.

Unimamme vi sono chiari quali sono i passaggi da seguire per ricostruire la fiducia dopo un tradimento?