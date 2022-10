Profumo troppo vecchio per essere usato? Non gettarlo, nemmeno immagini cosa ci puoi fare

Hai del profumo troppo vecchio per essere utilizzato? Non gettarlo, nemmeno immagini cosa ci puoi fare: ne resterai stupito.

C’è chi può uscire senza un filo di trucco o coi capelli ‘arruffati’, ma mai senza un tocco di profumo! Anche voi fate parte di questa ‘categoria’ di persone? Come darvi torto! Che sia maschile o femminile, sentire un buon odore quando si cammina o si passeggia per casa è sempre qualcosa di sensazionale. Vi siete mai chiesti, però, cosa si può fare con un profumo troppo vecchio?

Tante volte si crede che quando le cose diventano troppo ‘vecchie’ l’unica soluzione sia quello di gettarle nella pattumiera, ma invece non è affatto così. Anzi, vi diremo di più: commettete un grosso errore! In alcune circostanze, infatti, può capitare che gli oggetti possano essere riutilizzati in un altro modo, lasciandovi completamente senza parole. Ce ne da l’esempio un vecchio profumo! Avete in casa il vostro preferito che sta per finire oppure qualcuno che vi è stato regalato ma non è del vostro gradimento? Utilizzatelo così: il risultato è sensazionale!

Utilizza così un vecchio profumo: nemmeno lo avresti mai immaginato

Sono tantissimi i prodotti che abbiamo in casa e che, in un modo o nell’altro, possono essere riutilizzati. Ricordate, infatti, quando vi abbiamo parlato dell’uso alternativo della schiuma da barba? Stavolta, invece, vogliamo raccontarvi come potrebbe essere riutilizzato un vecchio profumo. Non commettete, infatti, il grave errore di buttarlo tra i rifiuti quando sta per finire oppure quando la fragranza non vi aggrada, ma utilizzatelo così: ne resterete davvero stupiti dal risultato.

Tutto quello che occorre fare quando un profumo sta per giungere al termine o non vi piace, è prendere un contenitore e rovesciarne dentro tutto il suo contenuto. Fatto questa passaggio, prendete del sale grosso ed unitelo al profumo versato, lasciandolo agire per qualche giorno. Si creeranno in questo modo dei profumatissimi e deliziosi sali da bagno da poter sciogliere nella vasca: vedrete che inebriante profumo!

Anche così non è male…

I sali da bagno sicuramente rappresentano il rimedio più efficace per un profumo troppo vecchio, ma non è affatto l’unico. Forse non tutti sanno che con una semplice boccettina di ‘eu de toilette’ o ‘eu de parfum’ si possono fare tantissime altre cose. Pensate, è possibile odorare persino le scarpiere . Davvero fantastico, non trovate? Anche in questo caso, il ‘procedimento’ da eseguire è rapido e semplicissimo. Non dovete fare altro, infatti, che inzuppare una salvietta del vostro profumo preferito ed inserire la stessa all’interno di un contenitore di plastica dal coperchio bucherellato. In men che non si dica, la vostra scarpiera odorerà di buono.

Un rimedio piuttosto sensazionale, non trovate?