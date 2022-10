Si prospetta una vera e propria crisi per questi segni nella settimana che parte il 17 ottobre

Una partenza di settimana davvero brusca per questi segni che a partire dal 17 Ottobre vivranno una vera e propria crisi.

Stiamo per avvicinarsi al weekend, ma sappiate che la settimana che parte dal 17 Ottobre non si aprirà nei migliori dei modi! Se alcuni segni vivranno una sensazione di benessere per tutto il mese, altri vivranno una vera e propria crisi proprio a partire da questa settimana.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di quei segni che – secondo lo Zodiaco – non sono affatto avvantaggiati dall’oroscopo di questo mese. Stavolta, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi di quei segni che – a partire dal 17 Ottobre – non vivranno affatto una settimana facilissima. Che sia l’amore, il lavoro o entrambi gli aspetto, per alcuni segni zodiacali saranno dei tempi decisamente duri. Tutto si risolverà nei migliori dei modi, ne siamo certi, ma non possiamo affatto nascondervi che non ve la passerete affatto bene. Siete curiosi di leggere e di sapere se anche il vostro segno è tra questi? Continuate nella lettura, non ve ne pentirete affatto!

Questi segni vivranno una crisi a partire dal 17 Ottobre: brutta notizia!

Per alcuni dei dodici segni zodiacali, quelli che compongono la settimana che parte dal 17 Ottobre saranno dei giorni davvero durissimi. Secondo le stelle, infatti, nei prossimi sette giorni due segni vivranno una vera e propria crisi. No, state tranquilli, non si tratta affatto di qualcosa di grave, ma comunque di qualcosa che vi darà parecchio filo di torcere. Come al solito, uscirete più forti di prima da questo ‘momento buio’, ma non possiamo non dirvi che sarete in difficoltà.

Cari amici del Toro, purtroppo per voi si sta aprendo una settimana per nulla piacevole. Sia dal punto di vista lavorativo che amoroso, vivrete dei giorni davvero durissimi. Voi, però, cercate di resistere: tirate un bel sospiro di sollievo e fatevi scivolare tutto addosso; Purtroppo, anche l’Acquario è tra quei segni che, da Lunedì 17 Ottobre, saranno parecchio in difficoltà. A differenza del Toro, però, questa crisi sembrerebbe riguardare soltanto la sfera sentimentale perché il lavoro sta andando e procede davvero alla grande. Anche in questo caso, però, ci sentiamo di darvi un consiglio: non perdete un attimo della vostra vita a stare arrabbiati o delusi!

Non è un oroscopo molto favorevole, ce ne rendiamo conto, ma siamo certi che la supererete alla grande!

Chi è che sarà felice al massimo?

Se Toro e Acquario, purtroppo, vivranno delle vere e proprie crisi, il Cancro e la Vergine se ne vedranno davvero bene! Il primo segno, infatti, tornerà a vivere un periodo sereno e spensierato. Il secondo, invece, dovrà fare i conti con delle importantissime novità lavorative.

Che ne pensate di queste previsioni?