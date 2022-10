Ti svelo una ricetta per cucinare le lenticchie che fa impazzire tutti: così sono squisite

Ti svelo una ricetta per cucinare le lenticchie che fa impazzire sempre tutti: così sono davvero squisite. Cosa aspetti a provarle?

Non sai come cucinare le lenticchie in modo originale ed accattivante così da renderle gustose anche per i tuoi figli? Allora sei capitato nel posto giusto.

Sì, perché quest’oggi stiamo per svelarti una ricetta a dir poco fenomenale che fa impazzire sempre tutti. Provala: il risultato finale è garantito al cento per cento. Prima, però, di spiegare il procedimento passo dopo passo andiamo a dare un’occhiata alla lista completa degli ingredienti. Ecco che cosa ti servirà.

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, per cucinare delle lenticchie buonissime esiste una ricetta facile facile che fa impazzire sempre tutti. Sia i grandi che i piccini. Ma ora bando alle ciance e vediamo subito di che cosa si tratta. Per prima cosa, non dovrai fare altro che procurarti i seguenti ingredienti:

200 grammi di lenticchie;

2 carote;

500 grammi di patate;

1/2 cipolla;

1 costa di sedano;

2 chiodi di garofano;

rosmarino;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe (facoltativo).

Preparazione

Vuoi cucinare le lenticchie, ma non sai proprio che ricetta seguire? Niente paura, abbiamo qui noi un’idea che farà di sicuro al caso tuo. In pratica, andremo a realizzare una gustosissima zuppa che fa impazzire sempre tutti. Sia adulti che bambini. In questo modo, sarà impossibile resistere alle lenticchie. Provare per credere! Sei curioso di saperne subito di più? Allora cominciamo!

Innanzitutto, pela le carote e le patate e tagliale a tocchetti piuttosto grossi. Dopodiché, trita la cipolla e la costa di sedano precedentemente pulita e metti tutto in un tegame, meglio se di terracotta, e fai risolare per qualche istante con dell’olio extravergine d’oliva. A questo punto, aggiungi le lenticchie e copri gli ingredienti con acqua calda. Metti un infusore con dentro rosmarino e chiodi di garofano e cuoci con il coperchio per circa 45 minuti. Controlla di tanto in tanto che la zuppa non si attacchi alla pentola e, trascorso il tempo necessario, regola di sale e di pepe e servi il piatto ben caldo. Condisci, infine, con un altro po’ di olio extravergine d’oliva a crudo e del rosmarino e sentirai che delizia!

Il consiglio extra: per scegliere quali lenticchie utilizzare, considera che quelle classiche piccole e marroni sono perfette per le zuppe. Se usi i legumi secchi ricordati di metterli in ammollo almeno a partire dalla sera prima e di seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Inoltre, per rendere il piatto più ricco e gustoso si può aggiungere anche la zucca ed insaporire il tutto con del parmigiano o del pecorino grattugiato. Un’altra idea potrebbe essere quella di servire la ricetta con del bacon croccante o dello speck. Sarà quel tocco in più che saprà conquistare di sicuro tutti.