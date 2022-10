Tienilo bene a mente: cosa devi fare quando lui non risponde ai tuoi messaggi

Tu gli scrivi ma lui non risponde ai messaggi, perché? Che cosa fare in questi casi? Ecco cosa devi tenere bene a mente

Almeno una volta nella vita hai inviato un messaggio alla tua metà e non ha risposto nel tempo limite da te ritenuto utile a rispondere. Il più delle volte stiamo li a contare i minuti impiegati per ricevere una risposta, ma quando il messaggio non arriva ecco che cominciamo a viaggiare con la mente ed a domandarci come mai non abbia risposto al nostro messaggio.

Cominciamo così ad andare in affanno pensando agli innumerevoli motivi per i quali ha potuto visualizzare addirittura il messaggio ricevuto senza però dargli credito e senza quindi ricevere una risposta. A quel punto, cerchiamo di capire cosa stia succedendo e le paranoie iniziano a farsi sentire. Ma cosa fare realmente in questi casi quando lui non risponde ai messaggi?

Cosa fare se lui non risponde ai messaggi

Sospetto, ansia, paranoia sono solo alcuni dei primi segni e delle prime preoccupazioni che derivano dal fatto che il nostro lui non risponde immediatamente al messaggio che gli abbiamo inviato qualche istante prima. Sì perché noi donne siamo fatte così, e quando dopo appena pochi istanti dall’invio del messaggio non riceviamo risposta cominciamo a spiegarci da sole i possibili motivi per i quali il nostro lui in quel momento ha visualizzato il messaggio ma non ha risposto. In questo momento di ‘dramma’ è però bene cercare di non diventare immediatamente sospette ed invadenti perché non è detto che in questi casi abbiano qualcosa da nasconderci e vogliano evitarci. Cosa fare quindi di preciso quando lui non risponde ai messaggi?

Innanzitutto è bene cercare di mantenere la calma. Una persona può avere diversi motivi per i quali in quel momento non riesce a rispondere al messaggio. Se è al lavoro ad esempio, è possibile che sia impegnato in una riunione o in qualche lavoro pratico se non svolge un lavoro d’ufficio. Se ha visualizzato il messaggio ma non ha risposto, non necessariamente sta facendo qualcosa di brutto alle nostre spalle. Magari proprio perché ha visto il contenuto del messaggio, preferisce rispondergli con calma. Alle volte, diciamocelo, anche un messaggio troppo breve ci fa andare su tutte le furie. Quindi in questi casi è sempre bene cercare di mantenere la calma e saper attendere. Una risposta di sicuro arriverà! Se invece proprio non risponde, nemmeno dopo la nostra paziente attesa, beh con tanta calma cercheremo di capire perché ha evitato il nostro messaggio.