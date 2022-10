Usa questo prodotto e le tue labbra sembreranno immediatamente più carnose e voluminose; un trucchetto per rimpolpare la tua bocca in pochi minuti.

Un ottimo make up passa sempre dalle labbra. Che si scelga un colore nude o una tonalità più accesa, la bocca rappresenta un punto chiave del nostro viso e valorizzarla al meglio è davvero importante.

Le più fortunate possiedono labbra naturali carnose e basta poco per valorizzarle, semplicemente utilizzando un rossetto, una tinta labbra o un gloss. Ma cosa può fare chi ha labbra piuttosto sottili? Niente paura! Senza ricorrere a chirurgia o filler, esistono diversi ‘trucchetti’ per rimpolpare le vostre labbra in modo naturale e con semplici mosse. Se sei alla ricerca di un metodo per far sembrare le tue labbra più voluminose, sei nel posto giusto!

Labbra voluminose: come farle sembrare più grandi utilizzando un semplice prodotto

Donare maggiore volume alle labbra è uno degli obiettivi principali di un perfetto make up. Valorizzare quella parte del viso è fondamentale, soprattutto quando optiamo per un trucco leggero sugli occhi. Ma come si può rendere le labbra più carnose in modo naturale? Ci aiuta proprio il trucco!

Da diversi anni si utilizza molto la tecnica dell‘overline: si tratta di applicare con la matita un contorno labbra che vada leggermente oltre la naturale linea, per poi riempire tutto con rossetto o tinta. Questo metodo, benché sia realizzato nel modo giusto, può essere davvero efficace, ma c’è uno step in più che potrebbe rivelarsi miracoloso. Vi servirà un semplice prodotto che è presente nel vostro beauty, ma che, probabilmente, non avete mai utilizzato per le labbra.

Parliamo del caro correttore, alleato numero uno per la copertura di occhiaie e imperfezioni di vario genere. Anche labbra, infatti, necessitano del famoso contouring, il gioco di ombre che permette di esaltare alcuni tratti del nostro viso. Per ‘contornare’ le vostre labbra potrete appunto utilizzare un prodotto in polvere o in crema, ma anche un semplice correttore, ma accertatevi che sia di qualche tono più scuro rispetto al vostro incarnato. Le zone in cui applicare il prodotto sono quella del centro del labbro superiore, lungo l’arco di Cupido, e il centro del labbro inferiore. Il gioco di ombre farà in modo che le vostre labbra risaltino! Ma non è tutto…

Il correttore, in questo caso più chiaro, può servire anche per schiarire il contorno delle vostre labbra, se la vostra intenzione è quella di ridisegnare il bordo e renderlo più grande. Un altro trucchetto è quello di applicare il correttore agli angoli, in modo da rendere le labbra più ‘strette’ e volumizzare la zona centrale della bocca. Insomma, di tecniche per donare luce e volume alle vostre labbra ce ne sono davvero tantissime. Voi avete mai utilizzato il vostro correttore per avere labbra al bacio?