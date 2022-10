Le cotolette di funghi sono il secondo piatto più buono che mangerai quest’autunno; una ricetta originale e super gustosa.

È il secondo piatto per eccellenza, capace di mettere d’accordo grandi e piccini. Che le serviate con patatine fritte o con insalata, le cotolette rappresenteranno sempre la scelta giusta per ogni pranzo o cena. Ma è possibile trovare un’alternativa originale e altrettanto gustosa alle classiche cotolette di pollo o di carne?

La risposta, ovviamente, è sì e oggi vi parliamo di una ricetta assolutamente semplice da seguire e che piacerà a tutti. Vi serviranno dei funghi Pleurotus, che, grazie alle loro notevoli dimensioni, sono perfetti per essere impanati. Curiosi di scoprire come procedere per realizzare il vostro sfiziosissimo secondo? Continuate a leggere!

Non le solite cotolette: hai mai assaggiato quelle di funghi?

Tutti pazzi per le cotolette, ma le avete mai provate di funghi? Per questo piatto, sono consigliatissimi i funghi Pleurotus, la cui consistenza soda ricorda quella della carne e si presta alla perfezione a questo tipo di preparazione. Preparazione che non farà altro che esaltare il sapore di questo gustosissimo contorno. Come procedere?

Il primo step è quello della pulizia ( accurata) dei funghi: una volta eliminati i gambi, lavate i funghi con acqua corrente e asciugateli bene con un panno. Procedete con la preparazione di pangrattato, sale, pepe e parmigiano ( aglio e prezzemolo se gradite): disponete il tutto su una teglia o un piatto, dove farete tuffare i vostri fughi. Prima, però, vanno immersi nelle uova. Alle uova, oltre ad un pizzico di sale, potrete aggiungere della farina, per creare una vera e propria pastella, ma le ricette per realizzare un’ottima cotoletta sono davvero tante, a seconda dei propri gusti e delle proprie preferenze. Il consiglio per una panatura doppia ed extra croccante è quello di realizzare un doppio strato: immergete il fungo nelle uova e poi nel pangrattato per due volte, il risultato sarà esplosivo! Come cuocere le cotolette? Immergetele in una padella con olio riscaldato e, con fiamma media, fate cuocere bene entrambi i lati. Niente paura, però: per chi volesse evitare il fritto, c’è una valida alternativa altrettanto gustosa. Potrete cuocere le vostre cotolette in forno, ricoprendo la superficie con un po’ di olio.

Insomma, le cotolette di funghi sono ottime sia fritte che al forno, rappresentano un’alternativa vegetariana alle classiche cotolette e, soprattutto, possono essere servite come secondo piatto, ma anche accompagnare altre gustose pietanze, fungendo da contorno (in quest’ultimo caso, è consigliabile utilizzare funghi un po’ più piccoli).

Un vero e proprio ‘jolly’ per la nostra cucina nel periodo autunnale. E voi, cosa aspettate ad allacciare i grembiuli e a preparare questa succulenta variante delle classiche cotolette? I vostri ospiti vi ringrazieranno!