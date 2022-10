Un metodo tutto naturale per infoltire le tue sopracciglia: il risultato è incredibile; ti basterà usare un semplice ingrediente.

Un elemento che, negli anni, ha acquisito sempre più importanza, fino a diventare un punto chiave per ogni make up perfetto. Parliamo delle sopracciglia, che, oggi, rappresentano a tutti gli effetti la cornice del nostro viso. Ricordate quando andavano di moda quelle extra sottili?

Oggi la situazione è ben diversa e il ‘must have’ è rappresentato da sopracciglia folte, doppie e disegnate, in grado di cambiare completamente lo sguardo e la forma dei nostri lineamenti. Oltre alle classiche matite colorate e ai prodotti specifici per coprire gli spazi vuoti, c’è chi ricorre a mirati trattamenti estetici per rendere le proprie sopracciglia più ricche e folte. Primo tra tutti il microblanding, la tecnica di tatuaggio semipermanente, che conferisce alla zona maggior colore e pienezza, eliminando le imperfezioni. Ma esistono rimedi naturali per rendere le nostre sopracciglia più folte senza ricorrere a questi trattamenti? La risposta è sì e oggi vi parliamo del metodo per eccellenza, del tutto naturale!

Sopracciglia più folte con metodo semplice e veloce: ecco come puoi fare

Stanche di utilizzare migliaia di prodotti per disegnare le vostre sopracciglia durante il make up? Se siete alla ricerca di un metodo per renderle più ricche e folte, siete nel posto giusto. C’è un prodotto, di origine vegetale, perfetto per infoltire e incrementare la crescita dei peli nella zona della sopracciglia. Di cosa parliamo?

Dell’olio di ricino, usato sin dall’antichità proprio in materia di cosmetica. Per chi ama il fai da te, questo olio, filtrato dalla pianta di ricino, è un vero e proprio alleato, dai mille utilizzi. Uno di questi è proprio quello legato alle sopracciglia: come utilizzarlo? Dopo la consueta skin care serale, applicate qualche goccia di olio sull’arcata sopracciliare: potrete farlo con un cotton fiocc o con un pennellino piccolo, simile a quello che utilizziamo per il mascara (chiaramente pulito!). Lasciate asciugare e agire per tutta la notte. Fate questo piccolo passaggio in modo costante e dopo poche settimane otterrete un risultato sorprendente! E non è l’unico modo per utilizzare questo miracoloso olio, ricco di elementi essenziali…

Grazie alle sue proprietà fortificanti, l’olio di ricino è perfetto anche per chi desidera ciglia più allungate o capelli più sani: una soluzione veloce ed economica per chi è alla ricerca di un prodotto che favorisca la crescita.

Insomma, il mondo beauty è ricco di matite, gel e sieri per donare volume e colore alle nostra sopracciglia, ma i cari e vecchi ‘rimedi della nonna’ si rivelano sempre un’ottima alternativa. E l’olio di ricino rappresenta un vero e proprio ‘amico’ per la tua bellezza: non fartlo mancare mai nel tuo beauty case!