Se il tuo sogno sarebbe andare in pensione a 55 anni dovresti assolutamente sapere questo

Se la tua intenzione è quella di andare in pensione all’età di 55 anni dovreste assolutamente questo che abbiamo appena scoperto.

Quando si è arrivati ad una certa età e la vita lavorativa è arrivata al culmine, il desiderio è solo uno: andare in pensione! Da come prevede l’ordinamento nostrano, sembrerebbe che le prime domande per ottenerla possano essere iniziate a partire dall’età di 55 anni, ma è davvero così? Si può chiaramente comprendere che l’età dei 55 anni pone parecchi limiti sulla questione: non tutti i lavoratori italiani, infatti, possono mettere le ‘scarpette al chiodo’ e godersi il meritato relax dopo anni di lavoro.

Se anche voi sapete che è possibile richiedere la pensione a partire da 55 anni, è necessario che sappiate ciò che è stato appena scoperto. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la possibilità di dire ‘addio’ al mondo del lavoro sia piuttosto concreta solo per alcune categorie di persone e lavoratori purché rispettino dei ‘titoli’ fondamentali. Com’è giusto che sia, non tutti la possono richiedere. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali sono quei lavoratori che possono andare in pensione all’età di 55 anni? Scopriamolo insieme.

Andare in pensione all’età di 55 anni? Guardate cosa abbiamo scoperto

Se avete da poco compiuto 55 anni e il vostro unico desiderio è smettere di lavorare e godervi la ‘vecchiaia’, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello che abbiamo appena scoperto. Stando a quanto si apprende da Il Giornale, infatti, sembrerebbe che ci sia davvero la possibilità di richiederla superata questa soglia d’età. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, non tutte le categorie di lavoratori possono iniziare a fare la domanda, ma solo coloro che ottemperano a determinati requisiti. Di quale parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

La domanda per la pensione può essere fatta a partire dall’età di 55 anni solo per coloro che rispettano la situazione denominata ‘Quota 41 lavoratori precoci’. Si tratta, quindi, di coloro che hanno versato ben 41 anni di contributi – di cui il primo è arrivato prima dei 19 anni. Fate molto attenzione, non tutti coloro che fanno parte di questa ‘cassa’ possono richiederla automaticamente, ma solo:

Coloro che nella loro vita hanno scelto lavori notturni, faticosi e logoranti;

Gli invalidi civili che, però, hanno percentuali d’invalidità superiore o pari al 74%;

Disoccupati;

Caregiver che assistono da più di 5 mesi il coniuge o familiare con il 1° o 2° grado portatore di handicap.

Come detto, quindi, sono solo queste le categorie che possono richiedere la pensione a 55 anni. Tutti gli altri, invece, dovranno attendere la soglia minima d’età consentita.

Una volta detti tutti i ‘requisiti’ adatti, non vi resta che trarre le vostre conclusioni! Se ne rispettate anche solo uno di quelli sopraelencati, vi consigliamo di non farvi assolutamente sfuggire l’occasione. Se, però, ne dovesse mancare qualcuno, a questo punto desistete.