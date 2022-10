Anche tu fai questo quando ti strucchi? E’ un errore, non farlo più

Anche tu fai questo quando ti strucchi? E’ un errore, ecco cosa devi fare per togliere il trucco.

Prima di ogni uscita ci sono alcune fasi che mettiamo in pratica sempre. Pima di tutto ci facciamo una doccia e in seguito scegliamo i vestiti, il trucco da fare, quali scarpe indossare. Tutto questo dipende anche dal luogo dove dobbiamo recarci, se dobbiamo andare ad una festa, ad un evento più importante o fare una semplice passeggiata. Tra le cose più difficili da fare, dopo aver passato del tempo a scegliere l’abito adatto o comunque lo stile da indossare, c’è l’acconciatura e il trucco.

Capita che i capelli non vengano mai come vogliamo e lo stesso succede per il make up. Quando abbiamo finito siamo pronti per uscire e dopo aver passato una serata fuori c’è il rientro a casa. Cosa facciamo prima di metterci a letto o prima di fare qualsiasi altra cosa? Ci strucchiamo! Ebbene sì, questa è una delle fasi più importanti da fare, soprattutto se dopo andiamo a dormire. Bisogna sempre togliere il make up, è importante per la pelle del viso.

Liberarla dal trucco vuol dire farla respirare. Ecco, c’è però un ‘errore’ che tutti fanno, o forse potremmo parlare di una fase che non va fatta come solitamente facciamo: vi chiederete, a cosa ci riferiamo? Vediamo insieme!

Anche tu fai questo quando ti strucchi? Non è il modo giusto, ecco come devi fare

Per il make up spesso occupiamo molto tempo. Siamo sempre attenti ad ogni particolare. Basta davvero un attimo di distrazione e il risultato non è come vogliamo. Per esempio, ci vuole una cura maggiore per mettere l’eyeliner perchè se capita di spostarci un secondo con la mano, il guaio è fatto. Ma anche quando mettiamo il fondotinta. Prima di tutto bisogna scegliere la tonalità adatta a noi.

Se è troppo scura o troppo chiara, la differenza si vede. Anche quando aggiungiamo la cipria, bisogna non esagerare per evitare un effetto pesante al viso. Si passa all’ombretto che deve essere ben steso, non troppo accentuato, in modo tale da equilibrarlo con il rossetto che scegliamo. Dopo aver passato del tempo a truccarci e aver trascorso qualche ora fuori, si rientra a casa. Cosa facciamo arrivati a questo punto? Togliamo il make up. Bene, anche qui bisogna fare molta attenzione. Non si devono usare bagnoschiuma o sapone ma i prodotti adatti.

Possiamo usare l’acqua miscellare e il tonico. Solitamente prendiamo dei dischetti e togliamo il trucco. C’è un errore che tutti fanno. Molti aggiungono il tonico al disco e tentano di togliere il make up. Sapete che non è il modo giusto? Per struccarsi bisogna aggiungere, sì, il tonico al dischetto ma subito dopo dovete soffiare all’interno, avvicinando il disco alla bocca, in modo tale da far fare una sorta di schiuma. Quando lo avvicinerete al viso sarà molto più facile cancellare il fondotinta, il mascara e così via. Provate!